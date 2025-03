Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo wil alles tegelijk regelen, Robyn zint op wraak en Georges legt uit waarom hij niet wil trouwen. Milo zegt toe om fulltime backing vocal van Liam te worden. De zoektocht naar Angelo gaat van start. Fran en Liam hebben ruzie, Aron gaat bemiddelen. Alice en Georges nemen afscheid vlak voor hun grote dag.

Maandag 17 maart 2025 - aflevering 211

Milo probeert wanhopig alles tegelijk te regelen. Georges heeft plots besloten niet meer te trouwen. Jesse krijgt een uitbrander, maar blijft verder gespaard. Robyn is kwaad dat zij wel haar kans op het platencontract kwijt is en is uit op wraak. Intussen gaat de zoektocht naar Angelo van start en wordt er iets ernstigs ontdekt.



Dinsdag 18 maart 2025 - aflevering 212

Georges legt uit dat hij problemen heeft met zijn prostaat en daarom niet wil trouwen, maar Alice verzekert hem dat dit geen reden is om hem niet als echtgenoot te willen. Johan wil de marathon afgelasten, maar de studenten proberen hem te overtuigen om deze toch te laten doorgaan. Milo zegt intussen toe: ze wordt de fulltime backing vocal van Liam.



Woensdag 19 maart 2025 - aflevering 213

Fran en Liam maken ruzie over het filmpje, waarop Aron probeert te bemiddelen. Nora en Milo vinden het geen goed idee dat Pol Hilde mee heeft gevraagd naar de bruiloft. De zangmarathon gaat van start. Liam vertelt Milo dat ware liefde niet bestaat, maar Johan vertelt haar net het tegenovergestelde. Georges vertrekt intussen voor zijn laatste nacht als ongehuwde man.

Donderdag 20 maart 2025 - aflevering 214

Milo raakt in paniek wanneer Lotte beelden van haar maakt over dat ze de backing vocal van Liam is. Liam vertelt Aron over het nieuwtje dat hij aan Lotte heeft verteld als afleidingsmanoeuvre voor het filmpje van de ruzie tussen hem en Fran. Otis wordt geïnterviewd, maar komt erachter dat de beelden plots zijn gewist. Alice en Georges nemen afscheid vlak voor hun grote dag.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

