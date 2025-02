Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo en Sjoerd groeien verder naar elkaar toe en Nora heeft een plan om de bende op te rollen. Georges en Alice gaan langs het gemeentehuis in verband met hun huwelijk. Sjoerd wil iets aan Milo vertellen, Victorine uit haar ongenoegen tegenover Jesse en Robyn komt tot een besef. Pol en Nora zijn blij dat Milo terug thuis is. Iedereen maakt zich zorgen om Angelo.

Maandag 17 februar! 2025 - aflevering 195

Milo en Sjoerd merken dat ze veel op elkaar lijken. Er komt ook goed nieuws: overmorgen mag ze eindelijk naar huis. Angelo weet zichzelf veilig te stellen door de chef in de maling te nemen, maar Lou en Sander zijn toch ongerust nu hij niet meer af te luisteren valt. Nora zet intussen een plan op poten om de bende op te rollen.



Dinsdag 18 februari 2025 - aflevering 196

Milo bereidt zich voor om uit Amsterdam te vertrekken en krijgt van Sjoerd een onverwachte verrassing. Wanneer Angelo op de boot arriveert, deelt Lou het plan van Nora om een veiling te organiseren en Stavros te lokken. Fran vraagt zich af of Victorine het wel goed zal vinden dat ze bij No Direction komt zingen. Georges en Alice gaan intussen langs het gemeentehuis voor hun huwelijk.



Woensdag 19 februari 2025 - aflevering 197

Sjoerd moet iets aan Milo vertellen, wat haar flink verrast. Stavros zorgt ervoor dat Nico een toontje lager zingt. Ze neemt Angelo mee naar een luxe penthouse om hem te laten baden in weelde. Victorine uit intussen haar ongenoegen tegen Jesse over zijn rol in de leugen rond Robyns stem. Robyn beseft dat ze misschien moet stoppen met Milo's stem te gebruiken.



Donderdag 20 februari 2025 - aflevering 198

Milo wordt enthousiast verwelkomd door de studenten en Liam. Eenmaal thuis aangekomen wacht haar een emotionele Pol en een blije Nora, die haar een verrassing beloven op haar kamer. Ondertussen bespreken Angelo en Stavros hun strategie voor het stelen van de diamant. Wanneer Angelo die avond niet thuiskomt, maakt iedereen zich steeds meer zorgen.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

