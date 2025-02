Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo is overstuur, maar moet toch haar lied inzingen. Georges wil Alice iets belangrijks vragen. Jesse moedigt Jasmien aan en Kim krijgt een reeks psychoses. Otis en Robyn vragen zich af of ze nog een koppel zijn. Sjoerd checkt stiekem de laptop van zijn moeder. Otis voelt zich gekwetst, Andrea en Johan worden betrapt door Angelo.

Maandag 10 februar! 2025 - aflevering 191

Hoewel Milo overstuur is, moet ze toch haar liedje inzingen voor de wedstrijd. Sander en Lou volgen Angelo's instructies en worden getuige van de overval. Het nieuws over de ontslagen bereikt de studenten, die uit solidariteit met de docenten een staking organiseren. Intussen staat Georges op het punt om Alice iets belangrijks te vragen.



Dinsdag 11 februari 2025 - aflevering 192

Sander en Lou treffen Theo in een ernstige toestand voor de juwelierszaak. Georges vraagt Alice officieel ten huwelijk en gaat nadien met Maud praten. Jesse moedigt Jasmien aan om Victorine te gaan bezoeken. Sjoerd en Milo wachten intussen ongeduldig de uitslag af.



Woensdag 12 februari 2025 - aflevering 194

Jasmien vertelt Victorine over de song voor het toonmoment en ontwijkt opnieuw het gesprek over haar coming-out. Kim krijgt een reeks psychoses die haar aan Koen herinneren en wordt weggestuurd door Hilde. Pol creëert een nieuw taartje ter ere van het huwelijk, terwijl Maud zich verontschuldigt bij Georges. Otis en Robyn vragen zich af of ze nog steeds een koppel zijn.



Donderdag 13 februari 2025 - aflevering 194

Sjoerd pakt stiekem de laptop van zijn moeder om te kijken of hij wel echt de rechtmatige winnaar is van Europop en vraagt Milo of ze ook haar scores wil weten. Georges laat Victorine en Robyn weten dat hij gaat trouwen met Alice en ze zijn dolblij. Otis merkt dit op en voelt zich gekwetst door Robyn, die ineens weer zo gelukkig lijkt. Intussen worden Andrea en Johan betrapt door Angelo op de boot.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

