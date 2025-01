Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Roxanne confronteert Hilde, Liam en Aron hebben een pittige discussie op café. Het huis van Hilde wordt het epicentrum van de gijzeling en Milo begint in Amsterdam aan de inrichting van haar kamer. Nora probeert Pol op het verkeerde been te zetten. Er staat Roxanne een onaangename verrassing te wachten. Fran is veilig, Sofia wordt als heldin onthaald en Hilde is opgelucht. Kim heeft een paniekaanval.

Maandag 6 januari 2025 - aflevering 171

Roxanne confronteert Hilde over de diamanten, maar wordt betrapt door Kim. Toch lukt het Roxanne om te ontsnappen, waarna Lou en Yves samenwerken om haar op te sporen. Intussen zit Liam op café met Aron waar de twee een pittige discussie hebben over Liams gedrag. Mist hij enkel zijn passie? Of speelt er meer?



Dinsdag 7 januari 2025 - aflevering 172

Hildes huis wordt gebruikt als commandocentrum voor de gijzeling. Roxanne belt met haar eisen en wil dat Sofia de drop-off van het geld doet, al is de vraag of Sofia dit ziet zitten. In Amsterdam begint Milo intussen aan de inrichting van haar kamer met de nieuwe spullen, maar ze wordt ook verrast door een nieuwe ontmoeting.

Woensdag 8 januari 2025 - aflevering 173

Pol gaat verder op zoek naar het nummer van Milo, maar Nora probeert hem op het verkeerde pad te brengen. Intussen wil Sofia de opdracht van de drop-off weigeren, tot Liam haar weet te overtuigen. Na de drop-off eist Roxanne een helikopter, maar er staat haar een onaangename verrassing te wachten.

Donderdag 9 januari 2025 - aflevering 174

Lou kan Roxanne inrekenen en voorkomt zo dat ze Yves aanvalt. Fran is intussen veilig en wordt met Liam herenigd op Kosmos. Ook Sofia wordt als heldin onthaald nadat ze samengewerkt heeft met de politie om Fran te bevrijden. Hilde is natuurlijk opgelucht na de politie-interventie, maar moet nu haar aandacht richten op Kim die een paniekaanval heeft.

