Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Iedereen is lovend over de voorstelling en Liam is supertrots. Lou en Sander krijgen telefoon over Roxanne. Andrea maakt Liam bang, er ontstaat spanning tussen Johan en Hilde. Milo doet geen oog dicht, Victorine worstelt met eenzaamheid, Milo mag naar Europop en de hit van Milo en Liam komt op de radio. Jasmien weigert uit de kast te komen en dat heeft gevolgen!

Maandag 23 december 2024 - aflevering 163

Na de voorstelling is iedereen lovend. Liam is trots op Milo en ziet dit als het begin van haar carrière. Angelo hoort dat zijn kot vernield is door Nico en co. Johan maakt duidelijk dat hij zijn oude functie weer wil opnemen, maar Hilde zou liever haar job behouden. Lou en Sander krijgen intussen telefoon van het hotel over Roxanne.



Dinsdag 24 december 2024 - aflevering 164

Lou maakt zich zorgen dat Roxanne zint op wraak en staat erop een alarmsysteem te installeren bij Johan en Hilde. Milo begint als backing vocal te oefenen met Liam, maar het lijkt steeds meer op een duet. Andrea maakt Liam bang dat Johan zal terugkomen voor zijn job. Johan spreekt Hilde aan over de vele veranderingen op Kosmos tijdens zijn afwezigheid, wat voor spanning zorgt.

Woensdag 25 december 2024 - aflevering 165

De nacht voor de opname doet Milo amper een oog dicht. Na de opname is iedereen blij, behalve Fran. Aron en Liam proberen Milo opnieuw te overtuigen om mee te gaan op tour, maar ze zoekt een excuus. Ze besluit toch een filmpje in te sturen voor Europop, maar is net te laat voor de deadline. Ondertussen worstelt Victorine met haar gevoelens van eenzaamheid.

Donderdag 26 december 2024 - aflevering 166

Milo's inzending wordt aanvaard. Ze mag naar Europop, maar twee weken is wel lang. Samen met Jesse verzint ze een trip naar Amsterdam. Intussen wordt de hit van Liam en Milo gespeeld op de radio, wat meteen nieuwsgierigheid wekt over de onbekende stem. Wanneer Jasmien weigert uit de kast te komen, besluit Victorine het zelf aan te pakken en een filmpje te maken.

