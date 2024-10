Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Fran is blij om de begripvolle houding van Liam, maar blijft met een schuldgevoel zitten. Milo is bezorgd omdat Maud opnieuw is langsgeweest. Roxanne ontdekt dat Hilde's diamanten vals zijn en het gedrag van Liam tegenover haar maakt Milo nog onzekerder. Sofia en Robyn maken een viral post. Jasmien is boos op Victorine, de studenten buigen zich over de opdracht van Aron en Georges bezoekt Kosmos.

Maandag 21 oktober 2024 - aflevering 127

Fran is blij dat Liam zo begripvol reageert, maar blijft zich toch schuldig voelen. Roxanne doet de administratie op Kosmos en maakt van de gelegenheid gebruik om het kantoor van Hilde te doorzoeken. Tijdens de les overloopt Aron intussen de uitslag van de likes-competitie. Iedereen krijgt de opdracht om een nieuwe post te verzinnen en helemaal next level te gaan.



Dinsdag 22 oktober 2024 - aflevering 128

Roxanne helpt Hilde met de voorbereidingen voor haar etentje en vraagt om toestemming om de kast in het directiekantoor op Kosmos op te ruimen. Milo hoort dat Maud opnieuw is geweest en is bezorgd. Maud kan namelijk haar Kosmos-geheim onthullen. Victorine en Jasmien bedenken intussen een nieuwe, opvallende post, terwijl Milo een post maakt over Molli.

Woensdag 23 oktober 2024 - aflevering 129

Roxanne ontdekt dat de diamanten van Hilde vals zijn. Milo en Robyn nemen een gig in De Studio over van Liam. Hij gedraagt zich normaal tegenover Milo, wat haar nog onzekerder maakt. Lou geeft Liam de opdracht een tasje bij te houden om zo zijn vertrouwen terug te kunnen winnen. Sofia en Robyn maken intussen een viral post in de Basic Fit.

Donderdag 24 oktober 2024 - aflevering 130

Liam kan net op tijd verhinderen dat Fran het tasje opent. Jasmien is boos op Victorine omwille van de foto. De studenten gaan verder met de opdracht van Aron. Milo staat momenteel op kop. Georges bezoekt intussen Kosmos onder begeleiding van Robyn en Milo.