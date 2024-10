Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Liam wordt aangevallen, Nora is plots nieuwsgierig en Metejoor start privéles voor Milo. Liam verrast Milo in de living, Georges komt eten bij Pol, Roxanne wil steeds meer te weten te komen over Koen. Hilde wil niet meer over hem praten.

Maandag 7 oktober 2024 - aflevering 119

Nadat hij aangevallen werd, belt Liam naar Aron. Hij begrijpt niet waarom de overvallers de tag van Lou hebben meegenomen. Hij is bang om alleen thuis te zijn en besluit naar de studio te gaan. Wanneer ook Milo hoort van de overval, maakt ze zich zorgen over Liam en wil ze hem opzoeken. Intussen blijven Nora en Georges eten bij Pol. Hij vertelt over de kookles met Sabine en Nora is plots heel nieuwsgierig. Waarom wil ze zo graag met Pol mee naar de zee?



Dinsdag 8 oktober 2024 - aflevering 120

De eerstejaars krijgen les van Metejoor. Hij herkent de stem van Milo als de stem van de backing vocal van Liam en wil Hilde overtuigen dat ze perfect zou zijn om België te vertegenwoordigen bij Europop. Hilde ziet echter één probleem: de podiumvrees van Milo. Terwijl Pol geen zin meer heeft om met Nora naar zee te gaan, omdat hij vermoedt dat zij meer wil, vindt Milo dat hij het reisje een kans moet geven.



Woensdag 9 oktober 2024 - aflevering 121

Liam gaat in op het voorstel van Milo. Hij vertelt dat hij slecht slaapt, omdat hij vermoedt dat Lou achter de overval zit. Intussen wordt Milo opgebeld door haar papa. Hij is ongerust over de klanten in de winkel en wil weten hoe het gaat. Wanneer Metejoor privéles geeft aan Milo om haar podiumvrees te overwinnen, vertelt Milo hem over haar moeder.



Donderdag 10 oktober 2024 - aflevering 122

Liam verrast Milo met een tent in de living. De twee maken er een gezellige avond en Milo vertelt over haar papa die niets van popmuziek wil weten. Roxanne probeert steeds meer te achterhalen over Koen, maar Hilde heeft geen zin om over hem te praten. Ze biecht wel op dat ze een grote fan is van Metejoor. Roxanne moedigt haar aan en Hilde nodigt haar idool uit bij haar thuis.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

