Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Liam verteert zijn ontslag bij Kosmos door zich op zijn zangcarrière te storten. Maud stort zich in de aanval, Liam is boos op Robyn en Milo bekent dat zij het vierde lid van No Direction is. Liam doet zijn uiterste best voor Fran. Victorine denkt dat Jasmien en Otis iets hebben. Lou gaat in pestmodus.

Maandag 16 september 2024 - aflevering 107

Liam richt zich op zijn zangcarrière na zijn ontslag als docent op Kosmos. Hilde wordt geconfronteerd met mogelijke gevolgen voor het diploma door gemiste lessen. Milo wordt gedwongen om met Liam te praten over privélessen. Sofia worstelt nog steeds met mysterieuze facturen, terwijl Alice opbeurend terugkomt van het woonzorgcentrum. En Robyn onthult gefrustreerd aan Maud dat Liam privélessen geeft aan No Direction, en dat Liam geen tijd heeft voor haar. Maud schiet in de aanval.



Dinsdag 17 september 2024 - aflevering 108

Maud confronteert Hilde over de privélessen die Liam geeft, maar Andrea oordeelt dat Hilde niets verkeerds heeft gedaan. Milo en Jesse zoeken een oplossing voor de weinige tijd die Milo heeft door de opeenvolging van optredens. Liam is boos op Robyn nadat hij ontdekt heeft dat ze de inspectie heeft ingelicht over de privélessen. Op het toonmoment staat No Direction als eerste op het podium, alles gaat goed tot ze zich moet omkleden en oog in oog staat met Robyn.



Woensdag 18 september 2024 - aflevering 109

Milo bekent aan Robyn dat zij het vierde lid is van No Direction. Sofia spreekt af met Jayden en deelt haar persoonlijke bankgegevens met hem. Victorine geeft toe dat ze verliefd is, maar wil niet zeggen op wie. Liam hoort intussen dat hij platinum heeft behaald. Samen met Fran organiseert hij een feestje, waarvoor ook Milo wordt uitgenodigd.



Donderdag 19 september 2024 - aflevering 110

Liam vraagt Milo om mee in de studio te gaan als backing vocal. Sofia is ervan overtuigd dat haar probleem met de facturen is opgelost. Aron vertelt Fran over de nieuwe single van Liam. Liam doet zijn uiterste best voor Fran. Hilde ziet met alle administratie en de inspectie door de bomen het bos niet meer. Milo biedt aan om te helpen. Victorine denkt dat Jasmien en Otis iets hebben, maar Jasmien ontkracht dat. Otis doet Sofia beseffen dat ze iets heel dom heeft gedaan door Jayden haar bankgegevens te geven. Nora toont haar betrokkenheid in de bakkerij. Lou pest de inspecteur door haar auto te laten wegslepen.

