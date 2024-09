Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

No Direction smeekt Milo. Alice besluit om naar het rusthuis te verhuizen. Liam voelt zich schuldig, Lou zorgt voor chaos. Jasmien zit in zak en as, Liam wordt ontslagen op Kosmos en Alice worstelt met haar geheugen. Sofia blijft facturen krijgen.

Maandag 9 september 2024 - aflevering 103

No Direction smeekt Milo om te blijven tot aan het toonmoment. Jasmien mag uiteindelijk de beslissing nemen. Liam vraagt Jasmien om backing vocal te zijn tijdens het optreden van de expo. Hij probeert ook Johan te overtuigen om het optreden bij te wonen. Alice besluit om naar het rusthuis te verhuizen.



Dinsdag 10 september 2024 - aflevering 104

Milo ontwijkt Liam omdat ze teleurgesteld is in zijn gebrek aan vertrouwen. Liam voelt zich schuldig tegenover haar. Lou zorgt voor chaos tijdens het optreden en Sofia krijgt een onverwachte factuur. Alice worstelt met haar beslissing om naar het rusthuis te verhuizen.

Woensdag 11 september 2024 - aflevering 105

Jasmien zit in zak en as na het mislukte optreden en Liam vermoedt dat Aron de schuldige is. Victorine biedt haar troost. Liam krijgt inspectie in zijn les en Hilde vreest dat hij zal moeten stoppen op Kosmos. Alice gaat met tegenzin naar het rusthuis, maar verrast iedereen met haar goede humeur.

Donderdag 12 september 2024 - aflevering 106

Liam wordt ontslagen als docent op Kosmos, wat hem inspireert om een emotionele songtekst te schrijven. Milo wil Liam troosten, maar blijft toch op afstand. Victorine organiseert samen met Jasmien een straatoptreden. Robyn ontdekt bijna dat Victorine stiekem gevoelens heeft voor Jasmien. Sofia krijgt nog meer facturen binnen. Alice worstelt met haar geheugen. 'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!