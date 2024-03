Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo zorgt ervoor dat de boekhouding van de bakkerij geen tekorten meer heeft. Hilde en Liam verdenken Koen van de sabotage, de studenten richten zich gezamenlijk op de benefiet. Milo raakt Jesse kwijt, Otis blijft last hebben van een tuut in zijn oren en Koen overtuigt Hilde om met Lou op citytrip te gaan. Alice merkt dat Pol haar geheugen test, de citytrip wordt een fiasco en Milo worstelt met haar gevoelens voor Jesse.

Maandag 25 maart 2024 - aflevering 46

Milo ontvangt van Robyn het voorschot en zorgt er stiekem voor dat de boekhouding van de bakkerij geen tekort meer heeft. In de podiumzaal valt de gesaboteerde spot naar beneden, vlak naast Jasmien. Ze start een protestactie in De Studio. Jesse en Milo gaan 's avonds naar Kosmos om de andere spots te controleren en ontdekken dat er geknoeid is met de kabel van de gevallen spot.



Dinsdag 26 maart 2024 - aflevering 47

Hilde en Liam verdenken Lou van de gesaboteerde spot. Hilde informeert Jasmien over de bewuste sabotage, wat haar doet besluiten dat de protestactie wellicht niet zo'n goed idee is. Wanneer dan ook nog het anonieme artikel van Milo verschijnt, waarin ze de school prijst, besluiten alle studenten zich te richten op de benefiet.



Woensdag 27 maart 2024 - aflevering 48

Milo raakt Jesse kwijt op een optreden van Liam en moet kiezen tussen het optreden of Jesse. Otis blijft last hebben van de 'tuut' in zijn oren. Hij duwt Victorine van zich weg, tot hij Koen in vertrouwen neemt. Lou kan de agenten onderscheppen aan wie Jesse de doorgesneden kabel heeft getoond. Intussen overtuigt Koen Hilde om Lou mee te pakken op citytrip om het goed te maken.



Donderdag 28 maart 2024 - aflevering 49

Liam betrekt Milo bij de repetities, maar een misverstand zorgt voor teleurstelling. Otis vergeet door het drukke repeteren dat zijn 'tuut' er is en maakt het goed met Victorine. Alice heeft door dat Pol haar geheugen test en kan er niet mee lachen. De citytrip van Hilde en Lou draait uit op een fiasco en Milo worstelt met haar gevoelens voor Jesse.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

