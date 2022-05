Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, overwon de tegenstand van haar jaloerse zus en kon Jonas voor zich winnen. Maar nog steeds gaat het pad niet over rozen...

Maandag 30 mei 2022 - aflevering 276

Olivia dient haar ontslag in. Vic voelt dat zijn vader Jonas als een zoon begint te behandelen en wordt kinderlijk jaloers. Erik doet een poging om zich met Arthur te verzoenen.

Dinsdag 31 mei 2022 - aflevering 277

Jonas begrijpt niks van de keuze van Lisa. Lars heeft een vraag voor Olivia. Arthur is bijzonder nerveus voor de komst van de jongeren. Aan de toog bij Remco barst Pilar plots in tranen uit. Remco helpt Katja ook bij haar problemen met de VAVA. Woensdag 1 juni 2022 - aflevering 278

Gert heeft nog een belangrijke vraag voor Lisa. In het huis van zijn overleden moeder doet Jonas een zeer bijzondere ontdekking. Pilar heeft het heel moeilijk. Jonas wil meer uitleg van Vic over de verontrustende brief. Donderdag 2 juni 2022 - aflevering 279

Katja begrijpt niet dat Lisa Gert blijft bezoeken. Ook Suzanne maakt zich zorgen. Olivia denkt na over haar toekomst. Ook Erik doet nu zijn best om het gezellig te maken met de jongeren. Katja komt voor een onaangename verrassing te staan. Vrijdag 3 juni 2022 - aflevering 280

Jonas is een emotioneel wrak na het bekijken van de video's. Lars is jaloers op de aandacht die Jonas van Olivia krijgt. En Elke is jaloers op de aandacht die Olivia van Lars krijgt. Het komt tot een aanvaring tussen Remco en Suzanne.