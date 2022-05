Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 16 mei 2022 - aflevering 266

Lisa is niet blij wanneer ze hoort wie Jonas in vertrouwen heeft genomen over haar geheim. Suzanne heeft nagedacht over Eriks voorstel. Stemt ze toe of niet? Vic vindt eindelijk een nieuwe receptioniste voor Massa.

Dinsdag 17 mei 2022 - aflevering 267

Jonas staat op het punt zijn belofte aan Lisa te breken. Olivia gooit zich opnieuw in het avontuur met een andere man. Remco krijgt verontrustend nieuws. Woensdag 18 mei 2022 - aflevering 268

Vic ontrafelt een geheim van Lisa. Lars treft de laatste voorbereidingen voor de campagnestunt voor Drift. Arthur wordt opnieuw geconfronteerd met zijn belager. Donderdag 19 mei 2022 - aflevering 269

Lisa staat er helemaal alleen voor. Katja begrijpt niet dat ze Gert verdedigt. Lars slaagt erin Olivia mee te slepen in een spannend avontuur. Vrijdag 20 mei 2022 - aflevering 270

Lisa en Jonas hebben een hoogoplopende discussie. De Drift-campagne slaat in als een bom. Vic houdt de boel recht op Massa. De Keetal kan niet opengaan wegens vandalisme. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.