Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 11 april 2022 - aflevering 241

Lisa heeft een idee hoe Gert zijn problemen kan aanpakken. Lars neemt op zijn feestje een belangrijk besluit. Katja coacht een model en brengt meteen Massa in de problemen.

Dinsdag 12 april 2022 - aflevering 242

Lisa probeert het vertrouwen van Gert te winnen. Jonas blijft zeer wantrouwig tegenover Reinhout en Vic. Vic en Olivia willen hun idee voor de Drift-campagne uitvoeren, maar Lars staat niet te springen om te doen wat ze vragen. Woensdag 13 april 2022 - aflevering 243

Jonas heeft het moeilijk met de relatie tussen Lars en Olivia. Katja maakt zich steeds meer zorgen om Lisa: ze gelooft niet dat ze zomaar wegblijft en stuurt haar een bericht met een ultimatum. Donderdag 14 april 2022 - aflevering 244

Jonas stuurt een bericht naar Lisa met de vraag of ze naar de begrafenis van Dorine wil komen. De eerste dansavond in 't Excuus verloopt goed maar eindigt op een valse noot. Vrijdag 15 april 2022 - aflevering 245

Jonas vermoedt dat Lisa even hard aan hun verloving twijfelt als hij. Katja heeft haar eerste sessie met een cliënt. Lars is niet blij met de manier waarop Remco 't Excuus runt. Remco is ondertussen steeds meer in de ban van Celine. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.