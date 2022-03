Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 28 maart 2022 - aflevering 231

Jonas probeert grip te krijgen op de situatie met Lisa en roept hulp in. Suzanne besluit Katja op haar plaats te zetten. Olivia probeert de brokken tussen Lars en Remco te lijmen.

Dinsdag 29 maart 2022 - aflevering 232

Jonas krijgt een bericht van Lisa dat hem helemaal in de war brengt. Olivia blijft slapen op het appartement van Lars en Remco, waar momenteel een koude oorlog heerst. Katja begint het lange wegblijven van Lisa toch raar te vinden. Woensdag 30 maart 2022 - aflevering 233

Lisa ziet hoe Gert reageert op de stem van Katja en probeert er voordeel uit te halen. Jonas heeft al een tijdje niets van zijn moeder gehoord en maakt zich zorgen. Donderdag 31 maart 2022 - aflevering 234

Het nieuws over Dorine doet snel de ronde. Vooral Reinhout is er het hart van in. Hij wil er zijn voor Jonas en schakelt Vic in om te helpen. Katja ontmoet haar loopbaancoach en die brengt haar helemaal in de war. Vrijdag 1 april 2022 - aflevering 235

Een paniekaanval brengt nieuwe perspectieven. Jonas heeft het moeilijk en wil alleen gelaten worden. Vic en Olivia bedenken een marketingcampagne voor de Vlaamse film 'Drift'. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.