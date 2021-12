Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 6 december 2021 - aflevering 181

Lisa en Nathan krijgen voor GoodFood een internationale opdracht, en besluiten de hulp van Massa in te schakelen. De benefietavond helpt Elke alweer snel opbergen wanneer plots haar vader voor neus staat. Katja krijgt moeilijk nieuws te verwerken en beraamt een plannetje.

Dinsdag 7 december 2021 - aflevering 182

Lisa kan zich niet meer herinneren wat er is gebeurd. Katja wordt naar het ziekenhuis gebracht. Iedereen is aangedaan van het nieuws. Lisa kampt met een groot schuldgevoel maar komt al snel de waarheid te weten. Pilar voelt een afstand tussen haar en Jelle. Elke vertelt Remco over wat ze met het ingezamelde geld gaat doen. Gert vertelt Jonas schokkend nieuws. Woensdag 8 december 2021 - aflevering 183

Jonas is niet goed van de leugens van Katja en zet haar aan de deur. Katja is woedend op Gert, die haar geheim zomaar verklapt. Lisa en Nathan werken ondertussen verder aan de campagne voor GoodFood. Lisa kan haar niet goed concentreren en Nathan zijn irritaties lopen hoog op. Lars overhoort een gesprek tussen Etienne en Brigitte en waarschuwt Elke. Donderdag 9 december 2021 - aflevering 184

Katja trekt bij Gert in. De verkoop van Gerts aandelen van Massa, loopt anders dan verwacht. Suzanne zit nog steeds met twijfels over Patrick. Elke heeft haar zinnen weer op Londen gezet en is volop op zoek naar een kamer om te huren. Remco heeft een verrassing voor Elke. Jelle begint aan zijn nieuwe challenge en beseft dat hij nog maar één keer mag verliezen voor hij een tegenprestatie moet doen. Vrijdag 10 december 2021 - aflevering 185

Babette wil steeds meer te zeggen hebben op Massa en stelt aan Jonas voor dat ze pr-verantwoordelijke wordt. Katja is daar echter niet mee opgezet. Nathan stoort zich mateloos aan Lisa, die steeds de kant van Jonas kiest. Remco ontdekt dat Jelle gefaald heeft in zijn laatste challenge en wijst hem erop dat hij zijn tegenprestatie moet doen. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!