Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 10 mei 2021 - aflevering 74

Lisa probeert Mikhel terug te winnen. Hij laat echter weten geen troostprijs te willen zijn en zet definitief een punt achter hun relatie. Op het laatste moment laat de manager van Sean Dhondt weten dat Sean toch weigert. Mark en Jonas moeten nu op zoek naar een nieuwe BV. Jonas krijgt te horen dat Katja met Ed Vanhoute naar Nice is vertrokken. Jonas verdrinkt zijn verdriet met wijn. Het lukt hem maar niet om zich te concentreren op zijn werk. Wanneer Mark verneemt dat het gedaan is tussen Katja en Jonas, vermoedt hij dat zijn zoon niet in staat zal zijn om te werken. Hij laat Renée alleen naar de gynaecoloog gaan, zodat hij wat werk voor hem kan opvangen.

Dinsdag 11 mei 2021 - aflevering 75

Lisa confronteert Jonas met de vraag of ze verliefd zijn. Jonas geeft daar dronken een zeer bruut antwoord op, waardoor Lisa aangedaan is. De ex-detective die het overlijdenscertificaat van Erik onderzocht heeft, is tot de ontdekking gekomen dat de desbetreffende arts al dertig jaar dood is. Lisa probeert Suzanne duidelijk te maken dat het om een vervalst document gaat, maar Suzanne wil het niet horen. Mikhel wil Lisa vertellen dat hij een jobaanbieding heeft gekregen in het buitenland, maar treft haar in dronken toestand aan. Hij legt haar in bed en op haar aandringen, blijft hij bij haar overnachten. De volgende morgen is hij al vroeg vertrokken. Wanneer Lisa wakker wordt, gaat ze hem achterna. Nu de bevalling dichterbij komt, heeft Reéee steeds meer nood om te weten wie de vader is van haar kind: Mark of Lars?

Woensdag 12 mei 2021 - aflevering 76

Wanneer de CEO van Tasha meldt dat ze de campagne niet laten doorgaan wanneer Sean Dhondt niet meedoet, besluiten Jonas en Mark alles op alles te zetten om de BV alsnog te overtuigen. Lisa vertelt dat ze een Meet & Greet had gewonnen met Sean Dhondt, maar die cadeau heeft gedaan aan haar beste vriendin Pilar. Mark en Jonas hopen dat Lisa alsnog zelf met Sean wil praten. De toekomst van Massa ligt in haar handen. Nu Mikhel vertrokken is uit Massa, vraagt Jonas aan Jelle of hij de social media-afdeling alleen op zich wil nemen.Patrick ziet hier een mooie kans in om Jelle zijn plaats in de Keetal in te nemen.

Donderdag 13 mei 2021 - aflevering 77

Lisa charmeert Sean Dhondt en zorgt ervoor dat hij toch zal meedoen in de spot voor Massa. Sean herkent in haar zijn pr-manager Bram, die vroeger ook extreem verlegen was. Tijdens een gesprek raadt Bram Lisa aan om pilletjes te nemen, die hebben hem ook enorm geholpen om zijn verlegenheid te overwinnen. Hij geeft haar een pillendoosje met nog twee pilletjes in mee naar huis. Jonas is dolblij dat Lisa de mogelijke campagne voor TASHA heeft gered. Toch wordt zijn aandacht voornamelijk getrokken door Free, die flirterig met hem omgaat. Wanneer Katja plots weer in Jonas' flat staat, is hij overdonderd. Toch stuurt hij haar weg.

Vrijdag 14 mei 2021 - aflevering 78

Simon vertelt zijn geheim aan Greet, die schrikt en vindt dat Simon eerlijk moet zijn tegenover Lisa en Suzanne. Hij schrijft een brief die Suzanne onder ogen krijgt. Zij twijfelt of dit opnieuw een valse brief zou kunnen zijn. Suzanne gelooft echter niet zomaar dat Erik nog leeft. Lisa koestert de hoop van wel. Katja droomt van een reünie met Jonas. Jonas mist haar ook, maar wordt kwaad wanneer ook Ed nog steeds achter Katja aan zit. Ed biedt Katja een carriëre in Hollywood aan. Katja weigert echter, ze wil voor Jonas gaan. Babette windt Gert om haar vinger. Hij laat zelfs een meeting aan zich voorbijgaan om met haar te kunnen afspreken. Pilar twijfelt over haar beslissing om al dan niet mee te verhuizen naar Spanje.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.