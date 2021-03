Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 15 maart 2021 - aflevering 36

Katja vraagt aan haar zus om haar te helpen Jonas terug te winnen. Nu Jonas Lisa zoveel pijn heeft gedaan, ziet ze niet in waarom ze dat niet zou doen. John heeft het gehad met Katja's bemoeienissen en zet haar op haar plaats. Daar komt fysiek geweld bij kijken. Suzanne komt middenin de schermutseling de kamer binnen, en kan maar niet geloven wat Katja beweert. Lars en Zoë zijn nu officieel een koppel. Zoë's nood om afscheid te nemen, brengt haar in een netelige positie. Jelle doet het: wasabi snuiven!

Dinsdag 16 maart 2021 - aflevering 37

Lisa weigert mee te gaan naar de tentoonstelling. Ze bouwt haar gesprekken met Naviad wel weer op via de chat. Zoë onthult haar ware identiteit aan Lars: ze heet Elke en ze heeft niets of niemand. Lars geeft echter zoveel om haar dat hij haar niet wil zien vertrekken. Hij biedt haar een job en een slaapplaats aan in 't Excuus. John komt amok maken in het restaurant. Pilar is teleurgesteld in Remco wanneer hij haar en Jelle wil inzetten als poetskrachten.

Woensdag 17 maart 2021 - aflevering 38

Mikhel krijgt van Lisa stiekem de ideale locatie voor een nieuwe shoot. Ze is dan wel team Gert, maar helpt liever team Jonas.Mikhel en Jonas gaan naar de romantische plek die Lisa voorgesteld heeft. Ze beseffen allebei dat Lisa meer in haar mars heeft dan ze dachten. Jonas nodigt Lisa uit om 's avonds naar de romantische plek te komen. Katja gaat met Jonas naar de tentoonstelling en maakt indruk op hem. Toch is het niet genoeg om hem meteen weer in haar armen te laten vallen. Remco laat Pilar zijn nieuwe kantoor zien. Suzanne wordt lastiggevallen door John. Gert en Dorine maken plannen om Mark onderuit te halen.

Donderdag 18 maart 2021 - aflevering 39

Lisa maakt zich klaar voor een nieuwe date met Jonas, maar tot haar grote teleurstelling heeft hij Mikhel gestuurd. Remco heeft een idee om zijn 'nieuwe' kantoor te laten opknappen door de sollicitanten voor de poetsploeg. Pilar maakt zich zorgen over Remco. John blijft Suzanne lastigvallen. Hij zet een negatieve recensie over de Keetal online. 's Avonds staat hij aan de overkant van de straat de Keetal te bespieden. Katja dreigt met de politie. Suzanne gaat met de ex van John praten en verneemt de waarheid over hem.

Vrijdag 19 maart 2021 - aflevering 40

De politie komt over de vloer bij Suzanne en vraagt haar uit over John. Die heeft een klacht tegen haar ingediend wegens smaad en heeft het verhaal helemaal naar zijn hand gezet. Gert schakelt Pierre in om de naam Mist uit te schakelen. Dorine heeft door dat Renée zwanger is nog voor ze het zelf weet. Wanneer Renée vervolgens een zwangerschapstest doet, wordt het vermoeden bevestigd: ze is wel degelijk zwanger. Ze herinnert zich haar escapades met Mark en Lars en panikeert. Dorine gaat zich bezatten in de Keetal.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.