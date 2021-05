Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 31 mei 2021 - aflevering 89

Lisa krijgt van haar dokter geen nieuw voorschrift voor haar pillen. Wanneer Jonas bij Lisa informeert naar de pillen, ontkent ze in eerste instantie en wordt nadien woest wanneer hij haar ermee confronteert. Remco heeft zijn auditie voor 'If You Got Talent', maar hij zit meer met zijn gedachten bij het mogelijke vertrek van Pilar. Mark heeft een tweede bod ontvangen voor de overname, en dat blijkt van Babette Vincke te komen. Gert gaat door het lint wanneer hij dit verneemt.

Dinsdag 1 juni 2021 - aflevering 90

Mark kiest voor het bod van Mayer om zo het personeel te kunnen behouden. Jelle gaat aan de slag bij de pesters. Greet merkt dat Simon nog warme gevoelens koestert voor Suzanne. Lisa ziet op straat de man die ze heeft aangereden. Maar Jonas hecht weinig geloof aan het verhaal van Lisa. Maar dan wordt Lisa zelf aangesproken door de man.

Woensdag 2 juni 2021 - aflevering 91

Guy biedt Lisa de filmrollen in ruil voor 3000 euro. Omdat Jonas haar niet gelooft, schraapt Lisa zelf het geld bij elkaar, met hulp van Suzanne. Massa lijkt gered, maar de filmrollen blijken vals te zijn. Jelle wordt op de groendienst gepest. Hij filmt alles.Pilar wil dat haar vader zelf zijn pestverhaal vertelt. Jonas en Mark komen te weten wie de nieuwe eigenaars zijn: Dorine en Gert. Gert biedt Lisa pillen aan.

Donderdag 3 juni 2021 - aflevering 92

Lisa neemt de pillen van Gert aan. Na de coup van Gert en Dorine krijgt Dorine wat koudwatervrees, maar Gert vliegt er meteen in. Hij ontslaat Remco en wil ook een deel van het personeel ontslaan. Hij probeert Mikhel wel aan boord te houden bij Massa, maar dat loopt niet helemaal zoals verwacht. Katja hoort dat Jonas' plannen om naar L.A. terug te keren al heel concreet zijn en voelt dat ze hem oprecht zal missen. Jonas beseft ook dat Katja toch iets voor hem betekend heeft. Om Massa toch nog uit de klauwen van Gert en Dorine te redden, wil Katja samen met Lisa bewijzen dat Gert achter de diefstal van de filmrollen zit.

Vrijdag 4 juni 2021 - aflevering 93

Mark is er het hart van in dat de baby niet van hem is. Simon heeft het moeilijk wanneer hij hoort dat Suzanne en Patrick willen gaan samenwonen. Pilar is opgelucht te horen dat haar ouders niet meer naar Spanje willen verhuizen. Lisa laat zich door Katja overhalen om Gert in te palmen en neemt hiervoor diens pillen. Jonas ziet het geflikflooi tussen Lisa en Gert.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.