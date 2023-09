Dit zie je deze week in 'Lisa' - PREVIEW

Ben krijgt de harde waarheid te horen, Suzanne wil de moord opbiechten aan Jonas. Lisa stelt haar grenzen aan Ben, Jonas maakt contact met zijn verleden en Katja wordt bemiddelaar. Mikhel wil Jonas niet weer achterlaten. Mira krijgt nieuws over Esmee. Jonas krijgt een warme ontvangst op Massa. Remco is geschoffeerd.

Maandag 25 september 2023 - aflevering 446

Lisa vreest iemand dierbaar te zullen verliezen. Ben wordt geconfronteerd met de harde waarheid. Katja zet Vic op zijn plaats. Suzanne wil de moord opbiechten aan Jonas.

Dinsdag 26 september 2023 - aflevering 447

Lisa stelt haar grenzen tegenover Ben. Jonas maakt weer contact met zijn verleden. Katja werpt zich op als bemiddelaar. Gijs krijgt schokkend nieuws te verwerken.



Woensdag 28 september 2023 - aflevering 448

Lisa en Ben veranderen hun toekomstplannen. Mikhel wil Jonas niet weer zomaar achterlaten. Katja speelt femme fatale. Remco biedt Elke en Gijs een grote kans aan. Mira krijgt eindelijk nieuws over Esmee.



Donderdag 28 september 2023 - aflevering 449

Lisa is weer thui s. Ben wil haar behoeden voor te veel werk. Jonas wordt hartelijk ontvangen op Massa. Esmee duikt op. Maar met wie had Mira dan afgesproken? Remco is geschoffeerd wanneer Elke hem afwijst.



'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

