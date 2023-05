Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Vic is een emotioneel wrak omdat hij niets van Heidi hoort. Sofie krijgt een idee en Katja verplicht Gert om zijn pillen te nemen. Suzanne is op van de zenuwen, Gijs heeft goed nieuws. De relatie van Katja en Vic evolueert naar een ander niveau. Gert is op pad met de wagen. Lisa neemt een beslissing die haar leven grondig zal veranderen. En... wat gebeurde er echt op de avond van de veiling?

Maandag 22 mei 2023 - aflevering 426

Mira reageert niet zoals Dorian verwacht had op het nieuws dat hij bijna naar huis moet. Vic, emotioneel een wrak nu hij niets verneemt van Heidi, reageert op alles en iedereen zeer geprikkeld. En dat valt niet overal in goede aarde. Sofie hoort dat Katja castingverantwoordelijke is en krijgt een idee. Gert doet zich voor als Heidi en maakt een einde aan de relatie met Vic. Die vliegt, met een gebroken hart, in de drank en slaapt zijn roes uit bij Ben en Lisa. Zijn dronkemanspraat raakt Ben.

Dinsdag 23 mei 2023 - aflevering 427

Katja verplicht Gert zijn pillen weer te nemen, maar zal Gert het ook doen? Dorian en Mira verzoenen zich. Gijs zorgt voor een mooi afscheidscadeau. Reinhout ziet zichzelf als de ideale huisvader, maar daar denkt Suzanne anders over. Suzanne is op van de zenuwen wanneer ze de gynaecoloog belt voor het resultaat van de bijkomende testen: zullen beide kindjes gezond zijn? Suzanne krijgt geruststellend nieuws van de dokter en licht de kinderen in.

Woensdag 24 mei 2023 - aflevering 428

De relatie tussen Vic en Katja evolueert naar een ander niveau. Gijs heeft goed nieuws voor Elke. Elke heeft op haar beurt dan weer slecht nieuws voor Vic. Mira heeft het moeilijk met het nakende afscheid. Gert is op pad met de wagen.

Donderdag 25 mei 2023 - aflevering 429

Lisa heeft een beslissing genomen die haar leven grondig zal veranderen. Niet iedereen is daar evenwel gelukkig mee. Amal heeft een idee waardoor Mira niet meer, of toch veel minder vaak, aan Dorian zal hoeven denken. Gert gaat weer op pad. Katja besluit hem te volgen. Gert merkt het en schudt Katja af. Op zijn bestemming doen we een verrassende ontdekking. Wat gebeurde er echt op de avond van de veiling?

Vrijdag 26 mei 2023 - geen uitzending

'De Kotmadam'

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!