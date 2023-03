Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Lisa en Ben beseffen dat ze voorzichtig moeten zijn. Zal het Reinhout lukken om 't Excuus te kopen en Gert belt de voicemail van Jonas. Vic zoekt toenadering tot Elke.

Maandag 27 maart 2023 - aflevering 394

Lisa en Ben beseffen dat ze voorzichtig moeten zijn. Reinhout geeft Lisa een update over Gert, en is resoluut: zo kan het niet langer. Gert neemt Vic in vertrouwen. Elke wil Vic helpen om zijn hoofd wat leeg te maken. Amal en Mira hebben luxeproblemen. Gijs en vooral Suzanne laten zich niet ontmoedigen door de hoge vraagprijs voor 't Excuus.

Dinsdag 28 maart 2023 - aflevering 395

Lisa en Ben delen voor het eerst de lakens , maar is Lisa Jonas al vergeten? Reinhout wil Suzanne helpen om 't Excuus te kopen, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. Arthur is wel blij met zijn steun. Nu kan hij extra weerwerk geven aan Gert. Vic is onder de indruk van Elke. Gert zoekt toenadering tot Gijs.

Woensdag 29 maart 2023 - aflevering 396

Reinhout wil 't Excuus kopen. Zal het hem lukken? Arthur weet niet wat hij met Wannes moet doen. Gelukkig geeft Lisa hem goede raad. Vic zoekt op het werk toenadering tot Elke, maar die reageert niet zoals hij had gehoopt. Mira en Amal zijn druk bezig met hun reclamefilmpje, maar Dorian brengt hen op het ideale podcastonderwerp. Gert zoekt toenadering tot Gijs. Hoe zal hij reageren?

Donderdag 30 maart 2023 - aflevering 397

Lisa vraagt Ben om thuis te slapen. Zit er meer achter? Of is ze gewoon moe? Suzanne is razend op Reinhout omdat hij 't Excuus heeft gekocht. Heidi en Vic beleven samen een leuke avond. Dorian probeert Mira uit te vragen. Gert belt naar de voicemail van Jonas. Hij licht een tipje van de sluier van wat hij van plan is met Ben.

Vrijdag 31 maart 2023 - geen uitzending

