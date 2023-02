Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Reinhout worstelt met zijn geheime relatie met Suzanne. Lisa laat het rouwen om Jonas toe en Gijs kan zijn gedachten verzetten in de Keetal. Gert gooit een bommetje, Vic broedt op een plan en Lisa breekt. Amal botst met haar familie en Gijs komt het geheim van Ben te weten.

Maandag 27 februari 2023 - aflevering 382

Ben kan het pantser van Lisa doorbreken, maar dat maakt ook indruk op hem. Heidi heeft een dubbele agenda. Reinhout worstelt met zijn geheime relatie met Suzanne. Amal en Mira kunnen de reacties op hun podcast amper geloven. Arthur heeft een plan en schakelt hiervoor Gijs in. Vics geweten wringt. Gelukkig is er Elke om hem op zijn doelen te wijzen.

Dinsdag 28 februari 2023 - aflevering 383

Lisa laat eindelijk het rouwen om Jonas toe. Davy is niet mals over Gijs' laatste performance. Gelukkig kan Gijs zijn gedachten verzetten in de Keetal. Heidi's nieuwsgierigheid baart Gert zorgen.Hij neemt geen enkel risico. Vic geeft zijn zegen over de vriendschap tussen Reinhout en Suzanne. Maar net dan ontdekt Vic dat die vriendschap toch meer is.

Woensdag 1 maart 2023 - aflevering 384

Lisa spant Heidi voor haar kar. Reinhout neemt een drastische beslissing. Gert gooit een bommetje in de Keetal. Arthur en Amal staan plots lijnrecht tegenover elkaar. Wannes voelt zich onzeker over Arthurs liefde voor hem. Vic bedisselt een plan om Gert voor zich te winnen.

Donderdag 2 maart 2023 - aflevering 385

Lisa breekt voor het eerst sinds de dood van Jonas. Arthur wil het rustig aan doen met Wannes. Reinhout probeert Gert op andere gedachten te brengen. Amal botst met haar familie. Heidi infiltreert in het leven van Gert. Vic wil Gerts vertrouwen winnen. Gijs komt Bens geheim te weten.

Vrijdag 3 maart 2023 - geen uitzending

