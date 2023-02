Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Lisa keert terug uit Spanje en wordt geconfronteerd met de lege loft. Reinhout zit met veel vragen over de dood van Jonas en besluit verdachte Mario Buysse een bezoekje te brengen in de gevangenis. Is hij écht de moordenaar? Reinhout krijgt enkele verrassende antwoorden.

Maandag 13 februari 2023 - aflevering 374

Vic probeert Elke het verhaal uit Londen te ontfutselen. Elke dient Olivia van antwoord na haar ultimatum. Davy heeft een aanlokkelijk voorstel voor Gijs. Lily-Rose wil Amal betrekken bij haar podcast. Arthur is blij dat Lily-Rose en Suzanne het hebben goedgemaakt, en hoopt dat Lily-Rose terugkomt. Maar die heeft haar eigen agenda. De aantrekkingskracht tussen Suzanne en Reinhout wordt onhoudbaar. Het maakt de situatie er niet makkelijker op.

Dinsdag 14 februari 2023 - aflevering 375

Reinhout vraagt om meer tijd bij Suzanne en hij trekt naar Mario in de gevangenis. Hij wil weten waarom Jonas dood is en wat Mario hierover kan vertellen. Vic praat met Elke over de Londen-affaire. Hij wil haar helpen als advocaat. Lily-Rose en Amal nemen hun eerste podcast op.

Woensdag 15 februari 2023 - aflevering 376

Vic belt met de advocaat in Londen om de zaak uit te klaren. Amal praat in de podcast over Massa. Lily-Rose is bang dat dit slecht gaat ontvangen worden bij Massa en dat dit ook Arthur in de problemen kan brengen. Suzanne denkt dat Davy met Gijs aan het flirten is. Olivia polst bij Ben of hij ook iets voor haar voelt, maar Ben wil enkel maar haar vriendschap. Dit maakt het voor Olivia nog duidelijker dat het tijd is om weg te gaan bij Massa.

Donderdag 16 februari 2023 - aflevering 377

Vic heeft de advocaat in Londen ervan kunnen overtuigen de klacht te laten vallen. Lisa en Gert praten over Jonas en Massa. Gert zou graag hebben dat Lisa terugkeert. Olivia is kwaad nu ze Elke niet meer kan chanteren. Ze stapt naar Gert en doet het hele verhaal. Gert haalt Vic en Elke erbij.

Vrijdag 17 februari 2023 - geen uitzending

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

