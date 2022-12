Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Arthur is dolverliefd en Gijs luistert naar Gert. Elke zet een plan in werking om Amal buiten te werken, Arthur weerlegt de beschuldigingen aan het adres van de Keetal. Hoe moet het nu verder tussen Suzanne en Reinhout? Elke wil de plek van Amal innemen, Olivia krijgt een telefoontje uit Engeland. Lily-Rose is benieuwd naar de commentaar van Amal op har podcast. Reinhout loopt langs bij Amal.

Maandag 2 januari 2022 - aflevering 369

Arthur is tot over zijn oren verliefd. Lily-Rose ergert zich hoe langer hoe meer aan haar huisgenoten. Reinhout heeft slecht nieuws voor Suzanne. Gijs biedt Gert een luisterend oor. Olivia moet zich tegenover Gert verantwoorden over de Keetal.

Dinsdag 3 januari 2022 - aflevering 370

Elke zet haar masterplan om Amal buiten te krijgen in werking. Zal ze slagen in haar opzet? Arthur is vol lof over Wannes en hun relatie. Misschien zelfs iets te vol... Arthur weerlegt de beschuldigingen dat de Keetal een 'drugshol' zou zijn. Olivia is gesust, maar is Gert dat ook? Impresario Davy ziet een mooie toekomst weggelegd voor Gijs.

Woensdag 4 januari 2022 - aflevering 371

Davy wil absoluut in zee gaan met Gijs, maar hij twijfelt. Amal is haar job bij Massa kwijt. Ze komt tot een ontnuchterende conclusie. Amal en Lily-Rose komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Slaagt Arthur erin om te bemiddelen? Hoe moet het nu verder tussen Reinhout en Suzanne? Het lijkt erop dat Olivia zich, na Jonas en Lars, toch nog durft openstellen voor iemand. Maar is het wederzijds?

Donderdag 5 januari 2022 - aflevering 372

Amal is er zeker van dat Elke achter de problemen met de lift zit. Elke wil de plek van Amal innemen in het creatieve team. Olivia krijgt een telefoontje uit Engeland dat eigenlijk bedoeld was voor Elke. Reinhout jaagt Gijs met voorbedachte rade op stang. Gijs antwoordt met een lastminuteoptreden.

Vrijdag 6 januari 2022 - aflevering 373

Elke slaat in paniek wanneer Olivia vertelt dat ze een interessant telefoontje uit Londen heeft gekregen. Olivia graaft verder in het verleden van Elke en komt zo nog meer interessante zaken te weten. Gijs, uitgedaagd door Reinhout, geeft een optreden in 't Excuus. Amal heeft de podcast van Lily-Rose beluisterd en Lily-Rose wacht vol spanning op haar commentaar. Reinhout gaat langs bij Suzanne. Ondanks al zijn goede voornemens, loopt het iets anders dan gepland.

