Dit zie je deze week in 'Lisa' - LAATSTE WEEK!

Aan alle sprookjes komt een einde. Zo ook aan 'Lisa', de telenovelle die gedurende enkele jaren met succes op VTM te zien was. Fans zullen het betreuren, maar deze week zijn écht de allerlaatste afleveringen te zien. Mét grote finale op zaterdagavond.

Maandag 16 oktober 2023 - aflevering 458

Suzanne probeert Lisa te kalmeren en zal helpen bij de organisatie van het feest. Ben wil echter zelf ook iets regelen. Jonas verneemt het probleem van Remco. Elke komt zelf ook met een grote verrassing. De jongeren brengen alles in gereedheid voor het verkleedfeest, maar ze vergaten iets wezenlijks. Katja denkt te weten wat Vic nodig heeft.



Dinsdag 17 oktober 2023 - aflevering 459

Lisa vraagt zich af waarom ze niets van haar vader hoort. Wanneer ze hem dan toch te spreken krijgt, heeft hij een grote verrassing voor haar. Remco vindt dat hij het geluk van Gijs en Elke niet in de weg mag staan. Op het verkleedfeest in de Keetal wordt er gekust.



Woensdag 18 oktober 2023 - aflevering 460

Lisa is razend op haar vader en zegt hem duidelijk waar het op staat. Ook Suzanne is niet gediend van de uitspraken van Erik. Het gedrag van Vic baart Reinhout steeds meer zorgen. Hij vraagt Jonas een oogje in het zeil te houden. Jonas pakt dat aan op zijn manier. Maar dan komt Vic met een zeer verrassende mededeling. Remco en Elke zijn verliefd op elkaar, maar voor de rest zitten ze op een heel andere golflengte. Amal zoekt contact met Esmee. Esmee negeert het.



Donderdag 19 oktober 2023 - aflevering 461

Erik belt Lisa nog eens op. Verzoenen ze zich alsnog? Elke wil haar belofte aan Gijs inlossen. Remco bedenkt een plan om Elke alsnog te veroveren. Lisa zet door en hoopt op een goed gesprek met Jonas. Maar heeft Jonas dat ook zo begrepen? Katja hoort van de liefdesperikelen van Amal en heeft meteen wat ideetjes.

Vrijdag 20 oktober 2023 - aflevering 462

Lisa verneemt goed nieuws van Suzanne, maar wordt overspoeld door de miserie van Katja. Vic heeft nieuws voor Reinhout. Reinhout voelt zich slecht na hun gesprek. Esmee wacht Amal op in de Keetal. Elke en Remco hebben het moeilijk om samen te werken.

Zaterdag 21 oktober 2023 - aflevering 463/464 - FINALE!

Lisa heeft bijzonder nieuws voor Jonas. Die laatste heeft niets te verliezen en stuurt een emotionele videoboodschap naar haar. Die boodschap komt echter bij de verkeerde persoon terecht. Remco wil Elke iets vertellen. Jonas doet Vic een verrassend voorstel.

Op haar huwelijksdag wordt Lisa heen en weer geslingerd door emoties. Zijn het wel de juiste gevoelens? Jonas gaat naar Mikhel, maar maakt eerst nog een tussenstop. Vic heeft iets in petto voor Katja. Gijs ontdekt wat er echt speelt tussen Elke en Remco en trekt zijn conclusies. Katja krijgt haar grote premièrefeest.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

