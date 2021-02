Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Hoe gaat het verhaal deze week verder?

Maandag 15 februari 2021 - aflevering 16

Door een virus op haar laptop, is Lisa alle foto's van de shoot kwijt. Gelukkig helpt Lars haar en samen met Mikhel kan ze de foto's recupereren. Gert kijkt knarsetandend toe wanneer Jonas de klant weet te overtuigen met de nieuwe foto's. Lisa denkt dat Pierre het virus op haar laptop heeft gezet. Katja moet een nacht in het ziekenhuis doorbrengen omdat er in haar bloed hoge concentraties van kalmeermiddelen gevonden zijn. Suzanne heeft haar eerste date, maar het is geen succes. Zoe gaat aan de slag als hulpje van Greet, tot grote verbazing van Dorine en Mark. Ze vraagt Lisa mee naar het etentje dat Dorine voor haar heeft georganiseerd.

Dinsdag 16 februari 2021 - aflevering 17

Jonas bedankt Lisa omdat ze er mee voor gezorgd heeft dat de foto's voor Mist op tijd klaar zijn. Katja vindt dit maar niks. Door de voorbereidingen op de nieuwe campagne krijgt ze niet de aandacht die ze verwacht van Jonas. Er worden honderden dozen papier geleverd en Lisa krijgt de schuld. Lars zit Zoe wel zitten, tot hij ontdekt dat ze een Danton is. Wanneer Jonas opmerkt dat Remco al dagen ongewettigd afwezig is, ontslaat hij hem. Remco biecht aan Pilar op dat hij gegokt heeft en schulden heeft gemaakt. Hij vraagt haar een nieuwe kans. Suzanne heeft haar tweede date. Deze keer met John. Lisa twijfelt of ze met Zoë mee zou gaan naar een etentje met de Albrechts, maar Pilar overtuigt haar om te gaan en iedereen te tonen dat ze meer in haar mars heeft.

Woensdag 17 februari 2021 - aflevering 18

Remco is blij dat Pilar hem heeft vergeven en wil haar tonen dat hij die kans verdient. Hij stelt voor om gratis te komen werken in 't Brouwhuis. Mark neemt zijn voorstel aan. Lisa vlucht weg van het etentje wanneer Katja met Jonas arriveert. Pilar vindt haar in tranen en zegt haar dat ze assertiever moet zijn en Katja niet over zich heen mag laten lopen. De volgende dag komt Katja opnieuw om hulp vragen bij Lisa. John, de tweede date van Suzanne, is niet weg te slaan uit de Keetal. Hij biedt zijn diensten aan als occasionele klusjesman en Suzanne maakt daar graag gebruik van. Mark beslist om samen met Dorine thuis te werken. Gert wil dat Zoe voor hem komt werken. Op die manier probeert hij haar voor zich te winnen.

Donderdag 18 februari 2021 - aflevering 19

Lisa hoort dat Jonas op zoek is naar een slogan voor Mist en probeert zelf wat uit. Katja komt in de problemen wanneer ze een slogan en een reclamestunt moet bedenken, en Lisa er niet is om haar te helpen. Zoë zoekt toenadering tot Lars en Lisa brengt haar op het idee om als zangeres op te treden in 't Excuus. Lars wil niet naar haar voorstel luisteren, tot Zoë begint te zingen. Greet vraagt Zoë om een tekst voor haar te vertalen. John is niet meer weg te slaan van Suzanne en voert allerlei klussen uit. Dorine en Mark gaan samen lunchen in het restaurant waar hij haar ten huwelijk heeft gevraagd, maar de lunch eindigt in een ruzie.

Vrijdag 19 februari 2021 - aflevering 20

Dorine is niet blij met de vertaling van Zoë voor Greet. John is voortdurend bezig met klusjes in Suzannes huis. Katja vertrouwt hem niet. Dorine krijgt een telefoon van de Dantons: ze zijn een paar uur in Parijs en willen langskomen om Zoë te zien. Dorine vraagt aan Lisa om de tickets voor de Thalys te regelen, maar Zoë gooit roet in het eten. Gert koopt een nieuwe outfit voor Zoë. Jonas vreest dat zijn broer Zoë op die manier wil omkopen. Hij wil snel een reclamestunt voor Mist en een nieuwe naam voor het bedrijf. Katja voelt zich onder druk gezet. Remco vraagt aan Lisa om een brief te schrijven voor Pilar.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

Lisa op tv Jonas brengt Lisa een verrassing. Katja probeert met de hulp van haar zus bewijzen te verzamelen rond Gerts plannen om de nieuwe 'Mist'-campagne te saboteren. Lisa stort zich op haar nieuwe job als productieleidster, maar kan ze ook indruk maken? Ze wil koste wat het kost Jonas van zijn sokken blazen. Lisa zet alles op alles om Jonas alsnog te geven wat hij wil, maar Gert zorgt voor versterking om haar te dwarsbomen. Mark en Dorine verwelkomen iemand nieuw in hun huis. Lisa vertrouwt op haar gevoel en verzint een nieuw concept. Dit is haar laatste kans. Katja neemt de opdracht op zich om Jonas te kalmeren wanneer niks nog volgens plan verloopt. De druk van twee jobs weegt op Lisa, maar ze zet alles op alles om de fotoshoot perfect te laten verlopen, tot tevredenheid van Jonas en tot ergernis van Gert.



Lees ook: