Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 30 maart 2026 – aflevering 8539
Lacey geeft aan Theo en Mali toe dat ze surfen eigenlijk haat en bang is van diep water. Theo stelt voor om de lessen te verdelen. Mackenzie ontwijkt Levi. Hij stort zijn hart uit bij Abigail.
Dinsdag 31 maart 2026 – aflevering 8540
Irene vertelt dat haar huis verkocht is. John, Leah en Justin plannen een groot afscheidsfeest. De volgende dag is Irene spoorloos. Mackenzie en Levi beslissen om nog een ivf-poging te ondernemen. Remi kijkt na zijn breuk met Bree te diep in het glas en maakt amok.
Woensdag 1 april 2026 – aflevering 8541
John vindt Irene en brengt haar naar huis, waar Leah haar opvangt. Remi blijft dronken rondzwerven, tot Cash hem betrapt op rijden onder invloed. Irene beslist om zo snel mogelijk te vertrekken.
Donderdag 2 april 2026 – aflevering 8542
Harper en Dana praten Tane bij over hun huizenzoektocht. Remi wordt betrapt op rijden onder invloed. Cash en Eden gaan trouwlocaties bekijken.
Vrijdag 3 april 2026 – aflevering 8543
Justin vertelt Bree en Sonny dat het afscheidsfeest van Irene vervroegd werd. Remi krijgt zijn motor terug, maar na een discussie over zijn dronken rijgedrag vertrekt hij naar het vakantiehuis van zijn ouders. Intussen bereiden de anderen de afscheidsbrunch voor Irene voor.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
Multimedia SPOTLIGHT
