Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 23 maart 2026 – aflevering 8534

Theo merkt op dat John somber is. Dana confronteert Sonny met haar onbeantwoorde 'ik hou van jou'. Na een gesprek met Theo legt Sonny uit waarom hij niet reageerde. Ondertussen wachten Levi en Mackenzie vol spanning op nieuws over hun ivf-poging.

Dinsdag 24 maart 2026 – aflevering 8535

Tane maakt zich zorgen omdat Harper en Archie misschien moeten verhuizen. Leah schakelt Justin, Theo en Marilyn in om Irene te helpen met het plannen van haar reis. Harper en David praten met Roo en Adrian over de DNA-resultaten.



Woensdag 25 maart 2026 – aflevering 8536

Jo probeert een bod uit te brengen op het huis van Irene, maar ontdekt dat David haar al voor is geweest. Cohen kan het goed vinden met Adrian en nodigt hem uit voor een etentje. De volgende dag spreken ze opnieuw af, maar dan klapt Cohen plots dicht.

Donderdag 26 maart 2026 – aflevering 8537

Irene beslist welk bod ze zal aanvaarden. David moedigt Adrian aan om door te zetten, maar Roo zet hem buiten wanneer hij onaangekondigd bij het huis opdaagt. Harper waarschuwt Roo voor de mogelijke gevolgen als ze zich blijft bemoeien.



Vrijdag 27 maart 2026 – aflevering 8538

Alf vertelt Roo wat er tussen Adrian en Cohen is gebeurd en spoort haar aan om Adrian een nieuwe kans te geven. Jo probeert Harper te helpen een woning te vinden, maar zij raakt geïrriteerd door haar bemoeienis. Tane waarschuwt Jo om uit Harpers buurt te blijven.

