Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 9 maart 2026 – aflevering 8524

Cash en Eden besluiten hun huwelijk drie maanden te vervroegen, waarop John hen vertelt dat hij hun ceremoniemeester niet kan zijn. Irene raakt hierdoor van streek. Sonny geeft salsales aan Irene en Dana.

Dinsdag 10 maart 2026 – aflevering 8525

Eden en Abigail gaan langs bij Mackenzie en treffen haar ziek aan. Leah wil zich verontschuldigen bij Irene. Remi en Bree hebben een date in Salt, waar Bree ontdekt dat Avalons nummer werd uitgebracht nog voor Justin het nieuws kon vertellen.



Woensdag 11 maart 2026 – aflevering 8526

Cohen blijft zich nuttig maken in het huishouden, terwijl Remi zich probeert te excuseren bij Mackenzie. Roo en Marilyn hebben een gesprek met het adoptiebureau, maar later ontdekt Roo dat de adoptie niet zal doorgaan en waarom.

Donderdag 12 maart 2026 – aflevering 8527

Eden is enthousiast over het optreden, maar Remi weigert nog steeds om mee te doen. Roo verschijnt op het politiebureau om te protesteren, wat Cohen doet vrezen dat ze haar beslissing om te adopteren heroverweegt. Harper overtuigt Cohen om een DNA-test te laten uitvoeren.



Vrijdag 13 maart 2026 – aflevering 8528

Mackenzie en Levi keren terug van de kliniek en krijgen aangenaam nieuws. David probeert Adrian weg te houden bij Cohen, terwijl Levi zich zorgen maakt over het ongemak van Mackenzie.

