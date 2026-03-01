Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 1 maart 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 2 maart 2026 – aflevering 8519
Bree voelt zich afgewezen door Remi, maar ze praten het uit en kijken vooruit. Abigail moedigt Eden aan om Remi te vragen samen muziek te maken. Intussen vertelt Irene dat ze alzheimer heeft en Dana biedt meteen aan om haar te helpen.


Dinsdag 3 maart 2026 – aflevering 8520
Justin gaat surfen terwijl Theo een les volgt, maar Lacey doet afstandelijk tegen hem. Alf en Roo vertellen Harper over hun plan om Cohen te adopteren en zij belooft hen te steunen als dat is wat Cohen wil.Toch blijft Cohen twijfelen over het idee.

Woensdag 4 maart 2026 – aflevering 8521
Lacey vertelt David dat ze graag de ring van haar moeder wil. David vraagt Jo of ze bereid is die af te geven, maar zij weigert. Roo stelt Cohen intussen gerust en zegt dat ze hem een thuis wil geven. Levi en Mackenzie keren terug van hun IVF-afspraak.

Donderdag 5 maart 2026 – aflevering 8522
Cash speelt voetbal met Cohen terwijl Roo de adoptiepapieren indient. Lacey loopt weg wanneer duidelijk wordt dat Jo de ring niet zal teruggeven. Jo neemt Tane in vertrouwen, terwijl Theo Lacey overtuigt om akkoord te gaan met een compromis.

Vrijdag 6 maart 2026 – aflevering 8523
Theo vertelt aan Lacey dat ze misschien ongelijk heeft. Tane zorgt intussen voor Jo tot David terugkomt. Irene waarschuwt Dana dat ze haar niet moet betuttelen en ondertekent de papieren voor de verkoop van de Diner, maar haalt Johns naam door elkaar.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

