Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 2 maart 2026 – aflevering 8519
Bree voelt zich afgewezen door Remi, maar ze praten het uit en kijken vooruit. Abigail moedigt Eden aan om Remi te vragen samen muziek te maken. Intussen vertelt Irene dat ze alzheimer heeft en Dana biedt meteen aan om haar te helpen.
Dinsdag 3 maart 2026 – aflevering 8520
Justin gaat surfen terwijl Theo een les volgt, maar Lacey doet afstandelijk tegen hem. Alf en Roo vertellen Harper over hun plan om Cohen te adopteren en zij belooft hen te steunen als dat is wat Cohen wil.Toch blijft Cohen twijfelen over het idee.
Woensdag 4 maart 2026 – aflevering 8521
Lacey vertelt David dat ze graag de ring van haar moeder wil. David vraagt Jo of ze bereid is die af te geven, maar zij weigert. Roo stelt Cohen intussen gerust en zegt dat ze hem een thuis wil geven. Levi en Mackenzie keren terug van hun IVF-afspraak.
Donderdag 5 maart 2026 – aflevering 8522
Cash speelt voetbal met Cohen terwijl Roo de adoptiepapieren indient. Lacey loopt weg wanneer duidelijk wordt dat Jo de ring niet zal teruggeven. Jo neemt Tane in vertrouwen, terwijl Theo Lacey overtuigt om akkoord te gaan met een compromis.
Vrijdag 6 maart 2026 – aflevering 8523
Theo vertelt aan Lacey dat ze misschien ongelijk heeft. Tane zorgt intussen voor Jo tot David terugkomt. Irene waarschuwt Dana dat ze haar niet moet betuttelen en ondertekent de papieren voor de verkoop van de Diner, maar haalt Johns naam door elkaar.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met opmerkelijke huisregel
- Blerta of Tineke: wie wint 'Bestemming X' na een finalespel vol misleiding?
- Nieuw seizoen EO's 'Rachel valt binnen': wie houdt Nederland veilig?
- Joanna Lumley volgt de Donau op MAX
- De 50e EO-Jongerendag is uitverkocht
- 'Alles in Orde!' arriveert bij de familie Ghysels
- Bockie staat doodsangsten uit in 'Konvooi': 'Ik hoop dat we vallen, zodat ik van uw moppen af ben!'
- Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
Kijktip van de dag
Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?
'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.