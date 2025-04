Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 21 april 2025 - aflevering 8294

Xander probeert het goed te maken met Dana, maar krijgt het deksel op de neus. Ook de wijze raad van Mali - daden zeggen meer dan woorden - levert hem niet het gewenste resultaat op. John gaat een kijkje nemen bij Irene thuis, nadat ze niet is komen opdagen voor haar shift in de Diner. Wanneer hij haar onbedoeld van streek maakt, zet ze hem aan de deur, waarna ze niet langer kan weerstaan aan de verleiding en een glas whisky achterover slaat. Tane is bezorgd wanneer Perri niet komt opdagen.



Dinsdag 22 april 2025 - aflevering 8295

Wanneer Perri eindelijk opdaagt, spelt Tane hem de les en wijst hem op regel nummer één: op tijd komen. Een openhartig gesprek over familie en de Māori-cultuur wakkeren Perri's nieuwsgierigheid aan om meer te weten te komen over zijn achtergrond en daar wil Tane hem maar al te graag bij helpen. Levi komt tussenbeide wanneer Dingo en enkele andere River Boys amok dreigen te maken in Salt, maar zijn tussenkomst wordt niet geapprecieerd door Eden. Het stiekeme gedrag van Bree en Remi blijft niet onopgemerkt.



Woensdag 23 april 2025 - aflevering 8296

Kirby is nieuwsgierig en probeert te weten te komen wie de nieuwe liefde van Remi is, maar hij wimpelt haar af. Bree is stiekem euforisch wanneer Kirby haar en Rose vertelt dat ze Remi in tijden niet meer zo gelukkig heeft gezien. Ondertussen genieten Remi en Bree in alle stilte van hun hernieuwde liefde. Tijdens een training merkt Harper op dat Tane er met zijn gedachten niet bij is. Hij biecht op dat Perri door zijn hoofd spookt. Hij wil weten wat er met de jongen aan de hand is. Maar ook Harper is niet zorgen...



Donderdag 24 april 2025 - aflevering 8297

Harper zoekt Dana op om haar het grote nieuws te vertellen: ze is zwanger. Pogingen om Tane in te lichten vallen telkens weer in het water. Hij is bezorgd om Perri, die spoorloos verdwenen is nadat hij ontdekte dat Tane Rose had ingelicht over de situatie met zijn vader. Tijdens het surfen ziet Theo hoe Xander een klap tegen het hoofd krijgt. Hij twijfelt geen seconde en start meteen een reddingsactie. In het ziekenhuis heeft Bree goed nieuws: er zijn geen breuken. Maar wanneer Bree zijn nekbrace wil verwijderen, houdt Xander haar tegen: hij voelt zijn benen niet meer.



Vrijdag 25 april 2025 - aflevering 8298

Harper en Tane speuren het strand af, op zoek naar Perri. Uiteindelijk is het Mali die hem wat verder op het strand ziet kamperen en hem kan overtuigen om terug te keren naar Tane. Net wanneer Harper al haar moed bij elkaar heeft geraapt om Tane in te lichten over haar zwangerschap, duiken Mali en Perri op. Rose en Dana proberen Xander op te vrolijken, maar hij piekert over zijn toekomst. Zal hij ooit nog kunnen stappen? Levi is hersteld en mag opnieuw aan het werk. In het ziekenhuis loopt hij zijn vader tegen het lijf. Eden is woest wanneer ze de twee samen ziet. Rose en Alf zijn bezorgd wanneer ze ontdekken dat Mali een surfplank maakt voor een van de River Boys.



