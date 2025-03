Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 3 maart 2025 - aflevering 8264

Remi begrijpt niet waarom Bree zich blijft bekommeren om hem. Wat hem betreft zou ze zich beter focussen op Nelson, die net als hem rouwt om de dood van Stevie. Na een goed en verhelderend gesprek begint Bree te twijfelen aan haar gevoelens; is ze nog steeds verliefd op haar ex? Een zenuwachtige Dana oefent haar getuigenverklaring voor het proces van Tane. Marilyn zet een tactloze John op zijn plaats.



Dinsdag 4 maart 2025 - aflevering 8265

John excuseert zich bij Dana en roept vervolgens de hulp in van Harper om haar zus te helpen kalmeren. Marshall en Tane treffen de laatste voorbereidingen voor het proces. In de rechtbank wordt Dana's vrees werkelijkheid wanneer de aanklager voor een agressieve aanpak blijkt te gaan. Harper doet vervolgens een gewaagde zet door zich zogenaamd niets meer te herinneren. Marshall krijgt slecht nieuws: Sonia, de moeder van de baby, trekt zich terug als getuige. Na een gesprek met Felicity over het einde van haar huwelijk met Tane, besluit Marshall zijn cliënt alsnog op te roepen als getuige. Alf ergert zich aan de respectloze fans die de herdenkingsplek van Stevie verstoren.



Woensdag 5 maart 2025 - aflevering 8266

Tane neemt plaats in de getuigenbank, waarna Marshall meteen met de deur in huis valt en enkele pittige vragen stelt over zijn huwelijk met Felicity en de reden van hun breuk. Nadien is het afwachten of zijn tactiek heeft gewerkt. Terwijl ze wachten op het oordeel van de rechter, bedankt Tane Harper voor haar steun in de rechtbank. De volgende ochtend ontwaken ze samen in de fitness. Mali organiseert een ceremonie op het strand om afscheid te nemen van Stevie.



Donderdag 6 maart 2025 - aflevering 8267

Cash wordt op non-actief gezet door de beveiligingsfirma, tot het onderzoek naar de dood van Stevie is afgerond. Het schuldgevoel weegt intussen op hem en dat leidt tot een aanvaring met Nelson. Bree raadt Felicity aan om haar broer aan te moedigen hulp te zoeken bij een therapeut. Nelson heeft nieuws voor Bree: hij vertrekt naar Italië voor een nieuw project. Zal Bree hem vergezellen? Dana hoort Harper uit over haar nacht met Tane. Iluka, de broer van Mali, duikt onverwacht op.



Vrijdag 7 maart 2025 - aflevering 8268

Bree praat met Rose over haar aanwakkerende gevoelens voor Remi. Hij spookt door haar hoofd, ook al is ze in het gezelschap van Nelson. Mali blijft Iluka het vuur aan de schenen leggen en krijgt uiteindelijk te horen waarom zijn broer naar Summer Bay is afgezakt: hij is op de vlucht voor de Allens, een familie criminelen die denken dat hij een verklikker is. Felicity uit haar ongenoegen tegenover Eden over het gebrek aan steun die ze Cash heeft gegeven sinds het overlijden van Stevie. Mali waarschuwt Kirby wanneer hij zijn broer met haar ziet flirten. Eden probeert Cash en Remi te verzoenen.



