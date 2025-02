Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 17 februari 2025 - aflevering 8254

John voelt zich geflatteerd wanneer Nelson hem een kleine rol aanbiedt in zijn film. Na een drankje in Salt neemt Nelson Bree mee naar de villa waar hij verblijft. Is ze klaar voor een volgende stap? Mackenzie is van slag door een voorstel van Levi en twijfelt aan zijn wil om hun relatie te doen slagen. Verrassend genoeg is het John die haar helpt om haar gevoelens op een rijtje te zetten. Sinds Stevie een bericht over de surfwinkel postte, kan Mali de bestellingen amper bijhouden. Hij roept de hulp in van Kirby om hem te helpen met het geven van surflessen.



Dinsdag 18 februari 2025 - aflevering 8255

Bree brengt de nacht door bij Nelson. De volgende ochtend is Remi verrast wanneer hij Nelson en Bree in een passionele omhelzing aantreft. John is enthousiast over zijn filmrol en nodigt Xander en Dana uit om te komen kijken. De volgende ochtend is John echter nergens te bespeuren. Alf vindt hem uiteindelijk, totaal overmand door zenuwen, en neemt zijn plaats in. Remi praat met Eden over zijn gesprek met Bree en zij wijst hem op het feit dat hij niet kan ontkennen dat hij tegen haar heeft gelogen.



Woensdag 19 februari 2025 - aflevering 8256

Remi zet een punt achter zijn avontuurtje met Stevie. Het is duidelijk dat Bree nog steeds door zijn hoofd spookt. Eden raadt hem aan om zich een tijdje te focussen op zichzelf in plaats van een relatie. Cash heeft medelijden met Stevie en nodigt haar uit om hem en Eden te vergezellen tijdens een etentje. De volgende dag maakt Cash zich zorgen wanneer hij Stevie nergens kan vinden. Na hun eerste ruzie is Dana ervan overtuigd dat Xander haar zal dumpen en ze besluit hem voor te zijn. Dana en Harper worden gedagvaard om te getuigen tegen Tane.



Donderdag 20 februari 2025 - aflevering 8257

Het is de eerste opnamedag voor 'All Our Tomorrows' en Stevie is niet op de set verschenen. Terwijl Nelson verwoed op zoek is naar de ster van zijn film, slaat zij thuis het ene na het andere drankje achterover. Cash probeert intussen op haar in te praten. Harper licht Tane in over de dagvaarding die zij en haar zus hebben ontvangen. Marshall is in tegenstelling tot Tane blij met dit nieuws, want dat betekent dat ook hij hen aan een kruisverhoor kan onderwerpen. Mali ergert zich aan het geroddel van Kirby over Mackenzie en Levi.



Vrijdag 21 februari 2025 - aflevering 8258

Xander maakt Felicity en Mackenzie duidelijk dat ze meer aanwezig moeten zijn in Salt. Ze beloven allebei om een tandje bij te steken, maar wanneer het iets later alweer tot een ruzie komt, heeft Xander er genoeg van: hij neemt ontslag! Mali spreekt Kirby aan over haar werkhouding. John heeft een verrassing voor Justin: zijn huwelijksakte is eindelijk gearriveerd. Justin wil dit vieren met Leah, maar zij heeft het te druk door een hongerige filmcrew.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

