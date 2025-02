Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 10 februari 2025 - aflevering 8249

Levi woont nu al een week bij Mackenzie, maar de sfeer blijft gespannen. Eden is nog steeds woest en schelt iedereen die ook maar enigszins betrokken is bij de situatie de huid vol. Wanneer ook Mali de volle laag krijgt, besluit Mackenzie bij Eden langs te gaan om Levi's kant van het verhaal te vertellen, maar daar heeft zij geen oren naar. De bom barst volledig wanneer Eden de confrontatie met Levi aangaat en hij haar duidelijk maakt dat Mackenzie degene is met wie hij verder wil.



Dinsdag 11 februari 2025 - aflevering 8250

Tane wordt kwaad wanneer Felicity hem nogmaals probeert te overtuigen om zich juridisch te laten bijstaan. Hij wijst haar op het feit dat ze geen familie meer zijn en ze dus geen recht meer heeft om zich te bemoeien met zijn leven. Harper ontmoet Marshall, de advocaat die ze voor Tane geregeld heeft. Ze moet hem echter meteen teleurstellen: zijn cliënt is nog niet bereid tot medewerking. Marshall trekt daarop naar Salt, waar hij kennismaakt met Felicity. Er hangt meteen chemie in de lucht. Is Felicity hier klaar voor? Theo lucht zijn hart bij Leah en Justin.



Woensdag 12 februari 2025 - aflevering 8251

Tane gaat dan toch akkoord om samen te zitten met Marshall om zijn zaak te bespreken. Die laatste zet meteen de puntjes op de i. Felicity, die in de wolken is na haar onenightstand met Marshall, schaamt zich dood wanneer ze ontdekt dat hij de advocaat van haar ex is. Wanneer Tane achterhaalt hoe de vork in de steel zit, komt het tot een ruzie. Hierdoor komt Tane te laat op het politiebureau en daar kan Rose niet mee lachen. De komst van de filmcrew zorgt voor extra drukte in de Diner. Marilyn en Irene zijn opgelucht wanneer Kirby aanbiedt om een handje toe te steken.



Donderdag 13 februari 2025 - aflevering 8252

Theo ergert zich aan de overbezorgdheid van Leah en Justin omdat ze vrezen dat hij in oude gewoontes zal hervallen door de extra druk van zijn aankomende examens. Felicity praat met Marshall over hun onenightstand en Tane. Harper heeft goed nieuws: Sonia, de moeder van baby Poppy, is bereid om te getuigen voor Tane. Op het politiebureau komt het tot een aanvaring tussen Tane en Marshall. Rose moet ingrijpen en sluit Tane op in een cel zodat hij kan afkoelen.



Vrijdag 14 februari 2025 - aflevering 8253

Alf ergert zich aan de aanwezigheid van de filmcrew in Summer Bay. Ook Mali is er niet mee opgezet dat hij zijn surflessen moet annuleren voor een opname van Sunrise. Mackenzie probeert de plooien glad te strijken met Felicity in de hoop dat ze weer kunnen samenwerken, maar zij toont zich onverschillig. Marshall probeert Tane vrij te krijgen, maar Rose twijfelt. Levi en Mackenzie voelen zich steeds meer geïsoleerd van alles en iedereen.



