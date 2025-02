Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 3 februari 2025 - aflevering 8244

Eden krijgt telefoon van een ontredderde Imogen. Ze probeert haar te overtuigen van het feit dat ze zelf ook nog niet lang op de hoogte is van de affaire van Levi, maar haar betoog valt in dovemansoren. Eden besluit daarom bij haar langs te gaan. Wanneer Imogen nog een sprankeltje hoop lijkt te koesteren voor haar huwelijk, maakt Eden haar duidelijk dat ze beter af is zonder hem. Mackenzie vangt intussen een aangeslagen Levi op. Theo heeft zijn eerste therapiesessie en daaruit wordt al meteen duidelijk dat hij zijn leven moet vereenvoudigen.



Dinsdag 4 februari 2025 - aflevering 8245

Theo twijfelt aan zijn beslissing om te stoppen met Lyrik. Het doet hem zichtbaar deugd wanneer Remi en Kirby begrip opbrengen voor zijn beslissing om drie maanden vrijaf te nemen. Pas wanneer Bree hem erover aanspreekt, beseft Remi dat ze de foto van hem en Stevie heeft gezien. Bree doet alsof het haar niet deert, maar Kirby weet wel beter. Zij vindt het tijd dat Bree haar leven weer in eigen handen neemt. Alf is niet opgezet met de beslissing van Roo om pleegouder te worden.

Woensdag 5 februari 2025 - aflevering 8246

Terwijl Bree probeert om Remi uit haar hoofd te krijgen, maakt ze kennis met de knappe filmregisseur Nelson. Hij lijkt haar eindelijk de nodige afleiding te kunnen bieden. Stevie stelt Cash voor aan haar filmcrew. Op die manier hoopt ze hem alsnog te kunnen overtuigen om aan de slag te blijven als haar bodyguard. Roo confronteert Alf met zijn uitspraken over haar beslissing om pleegouder te worden.

Donderdag 6 februari 2025 - aflevering 8247

Een dolenthousiaste Stevie wil zo snel mogelijk beginnen met de filmopnames in Summer Bay, alleen kan ze haar regisseur nergens vinden. Nelson is intussen druk bezig met het versieren van Bree. Er hangt duidelijk chemie in de lucht, maar desondanks twijfelt Bree wanneer hij haar zijn nummer overhandigt. Na een pijnlijke confrontatie met een kussende Remi en Stevie besluit Bree dat het tijd is om verder te gaan met haar leven. Haar afspraakje met Nelson verloopt goed, tot ze Stevie en Remi tegen het lijf lopen en een onwetende Nelson hen uitnodigt om hem en Bree te vergezellen.

Vrijdag 7 februari 2025 - aflevering 8248

Tijdens de dubbeldate achterhaalt Stevie dat Bree de ex is van Remi, waarna Bree de tafel verlaat. Nelson gaat haar achterna en stelt zich begripvol op. Remi heeft spijt van zijn rol in het hele gebeuren en gaat zich verontschuldigen bij Bree. Eden is een emotioneel wrak na haar bezoek aan Imogen. Cash probeert haar te troosten, maar hun pogingen om wat qualitytime met elkaar door te brengen worden telkens verstoord.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!