Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 16 december 2024 - aflevering 8209

Felicity besluit zich kandidaat te stellen om pleegouder te worden van Maia. Cash maant haar aan om hier nog eens goed over na te denken: wil ze dit echt of is het een poging om iets goed te maken met Tane? Remi is door het dolle heen wanneer hij zijn herstelde motor te zien krijgt. Bree staat er echter niet voor te springen dat hij opnieuw zou gaan motorrijden en stelt hem voor een ultimatum.



Dinsdag 17 december 2024 - aflevering 8210

Cash mag aan de slag als bodyguard. Wanneer hij bij de cliënt arriveert, blijkt het om actrice Stevie Marlow te gaan. Al gauw komt Stevie ter zake: ze heeft bescherming nodig omdat ze wordt gestalkt. Cash spoort haar aan om zich voorlopig niet meer in het openbaar te begeven en niets meer te posten op sociale media, maar wanneer Stevie dit weigert, besluit Cash de opdracht niet aan te nemen. Remi en Bree hebben een verhitte discussie nadat zij hem voor een ultimatum stelde, maar dankzij Eden krijgt Remi een andere kijk op de zaak.



Woensdag 18 december 2024 - aflevering 8211

Cash, teleurgesteld nadat zijn gesprek met Stevie afliep op een sisser, breekt zich opnieuw het hoofd over zijn carrièrepad. Tot Stevie plotseling opdaagt met een duidelijke boodschap: ze wil niemand anders dan Cash als haar bodyguard. Hij wil akkoord gaan op één voorwaarde: Stevie moet zich ten allen tijde aan zijn regels houden, want alleen zo kan hij haar beschermen. Alf stuurt een journalist wandelen die op zoek is naar informatie over baby Maia, maar de man laat zich niet zomaar afwimpelen en probeert vervolgens via Dana meer te weten te komen.



Donderdag 19 december 2024 - aflevering 8212

Mackenzie besluit de namiddag vrijaf te nemen om wat tijd met Levi te kunnen doorbrengen. Hij raakt intussen van slag wanneer Eden hem toevertrouwt dat de affaire van hun vader aan de basis ligt van haar vertrouwensproblemen. Cash maakt zich ernstig zorgen om de veiligheid van Stevie en raadt haar aan om een meeting met directeur Giles online te houden. Wanneer zijn shift erop zit, smeekt Stevie hem om te blijven, maar Cash houdt voet bij stuk en keert huiswaarts. De volgende ochtend heeft hij een hele reeks gemiste oproepen van Stevie. Irene licht Roo in over de journalist die via Dana informatie over baby Maia te weten is gekomen.

Vrijdag 20 december 2024 - aflevering 8213

Mackenzie probeert te achterhalen of Alf haar en Levi heeft zien kussen. Ze zijn allebei opgelucht wanneer dit niet het geval blijkt en ze besluiten er enkele dagen tussenuit te gaan. Bree overlaadt Remi met liefde en is dankbaar dat hij zijn motor voor haar heeft weggedaan, maar is dat wel zo? Wanneer Justin zijn mond bijna voorbijpraat en Eden hem erop wijst dat Bree recht heeft op de waarheid, krijgt Remi last van zijn geweten. Eden voelt zich in de steek gelaten door Cash. Justin is nerveus voor de terugkeer van Leah.



