Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 28 oktober 2024 - aflevering 8174

Cash wil Eden naar het ziekenhuis brengen, maar zij weigert. Rose komt langs voor een verklaring. Eden vertelt haar hoe ze Mickey kon overtuigen om haar en Remi te helpen. Terwijl ze vertelt hoe hij probeerde om Remi's leven te redden, barst ze in tranen uit. Mackenzie hoort Levi uit over de gespannen relatie tussen hem en Eden. Een opmerking van Cash zet Eden ertoe aan om opnieuw contact te zoeken met haar broer. Xander heeft zijn handen vol met de organisatie van de inzamelingsactie. Hij moet bovendien op zoek naar een nieuwe gastspreker, nadat Bree heeft afgehaakt om bij Remi te kunnen zijn. Hij waagt zijn kans bij Levi. Die stemt toe en vraagt Mackenzie om hem te vergezellen.



Dinsdag 29 oktober 2024 - aflevering 8175

Xander zet de laatste puntjes op de i bij de organisatie van Salt by the Sea en iedereen draagt zijn of haar steentje bij om er een onvergetelijk evenement van te maken. Omdat Remi en Eden nog herstellende zijn, stelt Theo voor dat hij en Kirby alleen optreden. Het geen contact hebben met Leah valt Justin steeds zwaarder. Alf moedigt hem aan om zijn gevoelens neer te schrijven in een brief. Mackenzie is bang om het ziekenhuis te verlaten voor de inzamelingsactie, maar Levi weet haar uiteindelijk toch te overtuigen en belooft haar om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Mac is ontroerd door zijn speech. Felicity krijgt het moeilijk tijdens het event en vlucht weg. Tane gaat haar achterna.



Woensdag 30 oktober 2024 - aflevering 8176

Felicity koestert opnieuw hoop wanneer zij en Tane een openhartig gesprek hebben, maar Tane zet haar al gauw opnieuw met beide voeten op de grond. Wat hem betreft zullen ze nooit nog een koppel vormen, ondanks de liefde die er tussen hen nog is. In het ziekenhuis wijkt Bree geen seconde van Remi's bed. Justin vraagt Marilyn om een gunst, maar zij twijfelt en wil de regels van Leah's dokters liever niet overtreden. Theo deelt haar mening. Harper vraagt Tane om afstand te houden, nadat hij haar probeerde te kussen.



Donderdag 31 oktober 2024 - aflevering 8177

Harper is compleet van de kaart, na Tane's poging om haar te kussen. Ze vreest dat dit het einde van hun vriendschap zal betekenen. Tane schaamt zich en biedt haar zijn excuses aan. Ze besluiten een tijdje afstand te nemen en Tane regelt daarom een nieuwe personal trainer voor haar. Remi is weer bij bewustzijn, maar lijdt enorm veel pijn. Volgens Bree is dit te wijten aan de veel te ingrijpende operatie die Levi heeft uitgevoerd. Eden daarentegen gelooft Levi wanneer hij uitlegt waarom de ingreep volgens hem noodzakelijk was. Leah neemt contact op met Marilyn: ze mag de kliniek verlaten. Ze wil echter nog niet meteen naar huis terugkeren en wil eerst nog een tijdje bij Alf en Marilyn logeren. Alf vindt het moeilijk om dit voor Justin te verzwijgen.

Vrijdag 1 november 2024 - aflevering 8178

Remi is nog steeds verward en kan zich de gebeurtenissen van voor zijn ongeluk niet meer herinneren. Kirby komt langs in het ziekenhuis, maar wordt door Bree terug huiswaarts gestuurd. Ze is bang voor infecties en wil onnodige risico's vermijden. Alf biecht aan Leah op dat hij Justin en Theo op de hoogte heeft gebracht van haar terugkeer. Mits enige aanmoediging van Alf neemt ze contact op met Theo en legt hem uit waarom ze nog niet naar huis kan terugkeren. Tane en Harper proberen hun vriendschap te herstellen en besluiten te doen alsof de kus nooit heeft plaatsgevonden.



