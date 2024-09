Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 30 september 2024 - aflevering 8154

Alf verneemt dat het bestuur van de surfclub een spoedvergadering heeft belegd om de klacht tegen John te bespreken. Na enige aanmoediging van Irene besluit John zichzelf te verdedigen, maar Alf stuurt hem weg. Harper zit in met Tane, maar hij wijst haar aanbod om te praten af. Justin heeft zijn laatste sessie met de therapeut. Om dit te vieren plant hij een romantische avond met Leah, maar een telefoontje van Rose gooit roet in het eten: Leah was betrokken bij een ongeval en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Dinsdag 1 oktober 2024 - aflevering 8155

Justin haast zich naar het ziekenhuis, maar voor hij bij Leah mag, moet Rose eerst nog een ademtest afnemen. Thuis biecht Leah aan Justin op wat er gebeurd is: ze viel in slaap achter het stuur. De volgende dag komt Rose langs voor een verklaring. De confrontatie met Alf zindert nog na bij John. Hij lucht zijn hart bij Irene. Wat later heeft Alf nieuws over de beslissing van het bestuur: John wordt niet ontslagen, maar hij mag geen les meer geven. John is er kapot van en neemt een drastische beslissing. Tijdens een etentje vertelt Kirby het nieuws over haar nummer aan Eden en Remi.



Woensdag 2 oktober 2024 - aflevering 8156

Remi praat met Kirby over haar gulle aanbod. Zij is echter vastberaden om haar geld te investeren in de toekomst van Lyrik. Door een opmerking van Xander ontdekt Remi dat Bree tegen hem heeft gelogen over haar werkuren. Felicity gaat samen met Cash eten in Salt, maar krijgt niet bepaald een warme ontvangst van Xander. Eden maakt zich zorgen over Cash nu hij zijn eigen carrière aan de kant schuift om voor zijn zus te zorgen. Justin praat met Alf over de problemen tussen hem en Leah. Na een gesprek met Alf neemt Leah een beslissing. Justin is er het hart van in wanneer ze hun huwelijk voor onbepaalde tijd uitstelt.

Donderdag 3 oktober 2024 - aflevering 8157

Leah legt aan Justin uit dat ze nu eerst voor zichzelf moet zorgen, vooraleer ze met hem in het huwelijk kan treden. Justin is teleurgesteld, maar stelt zich desondanks begripvol op. Na een nieuwe uitbarsting van Leah, eist Theo een uitleg over wat er gaande is tussen haar en Justin. Levi blijft Mackenzie extra goed opvolgen. Na een bezoek aan Bree in het ziekenhuis heeft Remi verrassend nieuws voor Eden: de hartspecialist van Mackenzie is niemand minder dan haar broer. Cash is verrast om te horen dat Eden en haar broer elkaar al jaren niet meer gesproken hebben, nadat hij destijds de kant van hun vader koos en hun familie in de steek liet. Hij maant haar aan om de confrontatie aan te gaan.

Vrijdag 4 oktober 2024 - aflevering 8158

John geniet van zijn vrije tijd, maar Alf weigert zijn ontslag te aanvaarden. Zelfs Marilyn probeert John op andere gedachten te brengen, maar zonder succes. Dana baalt intussen nu de cursus voorlopig is stopgezet. Ze besluit Banjo op te bellen en hem te vragen de klacht tegen John in te trekken. Eden zoekt haar broer op. Alles gaat goed, tot hun vader ter sprake komt en Eden boos wegloopt. Cash is nieuwsgierig en zoekt Levi op. Wanneer Eden hen vervolgens samen ziet, wordt hem dat niet in dank afgenomen. Mackenzie prijst Levi de hemel in bij Bree; hij is niet alleen een briljante chirurg, maar ook zorgzaam. Een gesprek met Levi doet Bree nadenken over haar toekomst.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!