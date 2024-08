Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Het leven in Summer Bay lijkt zalig. Zon, zee, strand. Wat moet een mens meer hebben? Maar niets is wat het lijkt. De inwoners van het kuststadje hebben allemaal hun eigen zorgen. En het is niet allemaal goud wat blinkt. Daarom leven zoveel mensen met ze mee. Bekijk nu onze preview!

Maandag 12 augustus 2024 - aflevering 8120

Marilyn sluit een compromis met Roo: terwijl zij op zoek gaat naar een geschikt alternatief, zal Theo een oogje in het zeil houden. Hij worstelt echter met de zorg die Roo nodig heeft. Wanneer hij vreest dat haar toestand verslechtert, alarmeert hij Marilyn. Zij neemt op haar beurt contact op met Bree. En zij is duidelijk: ofwel zorgt Marilyn voor Roo, ofwel moet ze opnieuw opgenomen worden. Xander ontvangt positieve feedback na de geslaagde vrijgezellenavond in Salt. Mali heeft intussen wat uit te leggen aan Rose.



Dinsdag 13 augustus 2024 - aflevering 8121

Bree maakt zich zorgen om Remi, die worstelt met de spanningen tussen hem, Eden en Kirby. John maant hem aan om het heft in eigen handen te nemen. Justin geniet van wat qualitytime met Leah, nu Marilyn het huis weer uit is. Een thuisverpleegster zal de zorg voor Roo op zich nemen en dus trekt Marilyn opnieuw in bij Leah en Justin. Mali krijgt bezoek van een oude bekende: zijn ex Zara. De twee halen herinneringen op aan hun gezamenlijke jeugd. Een nieuwsgierige Xander komt poolshoogte nemen en schrikt wanneer Zara zichzelf voorstelt als 'Mali's beloofde bruid'.



Woensdag 14 augustus 2024 - aflevering 8122

Rose gaat langs bij Mali om kennis te maken met de mysterieuze Zara. Die laatste probeert Mali opnieuw voor zich te winnen. Ze is al die jaren aan hem blijven denken en nu vindt ze de tijd rijp om hun relatie nieuw leven in te blazen. Remi stelt zich eindelijk open voor Bree. Justin staat te popelen om met Leah op weekend te gaan, maar zij twijfelt vanwege de spanningen tussen Roo en Marilyn.



Donderdag 15 augustus 2024 - aflevering 8123

Dana ziet een kans om in Summer Bay te blijven wanneer ze verneemt dat Roo op zoek is naar een thuisverpleegster. Ze gaat meteen op sollicitatiegesprek. Roo twijfelt, tot ze beseft wat het alternatief is: Marilyn voortdurend in haar buurt. Harper krijgt te horen dat ze niet meer welkom is bij haar vroegere werkgever. Zara blijft voor spanningen zorgen tussen Rose en Mali. Xander probeert te helpen, maar maakt de zaken er alleen maar moeilijker op. Zara probeert vervolgens haar band met Mali's moeder in haar voordeel te gebruiken.



Vrijdag 16 augustus 2024 - aflevering 8124

Dana stelt samen met Roo een zorgplan op, maar kaart ook aan dat er eigenlijk 24/7 iemand bij haar aanwezig zou moeten zijn. Roo blijft echter koppig en is ervan overtuigd dat ze voor zichzelf kan zorgen. Irene licht Dana in over de reden van de spanningen tussen Marilyn en Roo. Cash verveelt zich en verstoort onbedoeld een romantisch moment tussen Tane en Felicity. Tijdens een etentje in Salt valt het Cash op dat er Tane iets dwarszit. Het bestuur van de surfclub vraagt John om een evenement te organiseren om Alf te bedanken voor zijn lange staat van dienst.



