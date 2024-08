Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Het leven in Summer Bay lijkt zalig. Zon, zee, strand. Wat moet een mens meer hebben? Maar niets is wat het lijkt. De inwoners van het kuststadje hebben allemaal hun eigen zorgen. En het is niet allemaal goud wat blinkt. Daarom leven zoveel mensen met ze mee. Bekijk nu onze preview!

Maandag 5 augustus 2024 - aflevering 8115

Justin raadt Eden en Remi aan om het nummer over Kirby niet uit te brengen. Volgens hem zal het hun reeds fragiele vriendschap nog meer onder druk zetten en kan het zelfs leiden tot een definitieve breuk. Eden en Remi besluiten vervolgens om zich te focussen op het schrijven van nieuw materiaal. Ondanks tegenkanting van Forrest staat Kirby er intussen op om haar ex-bandleden uit te nodigen voor de lancering van haar soloalbum. Wanneer ze langsgaat om hen uit te nodigen, krijgt ze de bewuste songtekst onder ogen. Roo is opgetogen: haar herstel gaat goed en ze mag binnenkort het ziekenhuis verlaten. Een bezoek van Marilyn stemt haar minder gelukkig, maar om Alf gerust te stellen ensceneert ze een verzoening.



Dinsdag 6 augustus 2024 - aflevering 8116

Leah houdt een wrang gevoel over aan de onthulling van Roo en al zeker wanneer ze ziet hoe Marilyn zich vol overgave op het herstel van haar vriendin gooit. Maar nadat Alf naar Merimbula is vertrokken, toont Roo haar ware gelaat en stuurt ze Marilyn wandelen. Zij is er het hart van in. Cash krijgt slecht nieuws: hij wordt geschorst voor zijn betrokkenheid in de zaak van Dana en Harper. Tane raapt al zijn moed bij elkaar en polst bij Felicity naar haar standpunt over eventuele gezinsuitbreiding.



Woensdag 7 augustus 2024 - aflevering 8117

Felicity maakt haar standpunt over gezinsuitbreiding duidelijk aan Tane: het is geen kwestie van timing, ze zal gewoon nooit kinderen willen. Dana en Harper hopen vol verwachting op een snelle update over hun zaak. Ze voelen zich schuldig wanneer ze via een woedende Eden ontdekken dat Cash geschorst werd en zijn job kan verliezen omdat hij voor hen de wet overtrad. Dana krijgt nieuws van de politie: Olly werd opgepakt en het arrestatiebevel tegen haar werd ingetrokken.



Donderdag 8 augustus 2024 - aflevering 8118

Tane en Felicity hebben een openhartig gesprek over het hebben van kinderen. Terwijl Tane zijn vrouw probeert te laten inzien dat ze zich niet mag laten leiden door angst, wijst Felicity hem op het feit dat ze altijd gezegd heeft dat ze nooit kinderen zal willen en hij dus geen hoop mag koesteren. Een gesprek over zijn schorsing leidt tot een ruzie tussen Eden en Cash. De onzekerheid over zijn toekomst weegt duidelijk op hem. En ook de toekomst van Irene en Harper is nog steeds onzeker aangezien het Openbaar Ministerie nog steeds niet heeft beslist of ze aangeklaagd zullen worden voor hun medeplichtigheid. Leah biedt Marilyn aan om bij haar en Justin in te trekken, maar die laatste staat daar niet meteen voor te springen. Marilyn zelf, onbaatzuchtig als ze is, treft intussen voorbereidingen voor de terugkeer van Roo.



Vrijdag 9 augustus 2024 - aflevering 8119

Kirby maakt zich op voor de lancering van haar solocarrière en is dankbaar voor de steun van Justin en Theo. Samen met Rose gaat ze op zoek naar een geschikte outfit voor de avond. Het doet Kirby met heimwee terugdenken aan de momenten waarop zij en Eden outfits selecteerden voor hun optredens. Rose blijkt niet meteen een grote hulp en dus besluiten ze de keuze over te laten aan haar fans door foto's van drie mogelijke outfits te posten op de sociale media van Salt. Zo stuit Rose op beelden van Mali die met andere vrouwen danst op de vrijgezellenavond. Marilyn besluit niet bij de pakken te blijven zitten en stelt Roo voor een ultimatum.



