Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Het leven in Summer Bay lijkt zalig. Zon, zee, strand. Wat moet een mens meer hebben? Maar niets is wat het lijkt. De inwoners van het kuststadje hebben allemaal hun eigen zorgen. En het is niet allemaal goud wat blinkt. Daarom leven zoveel mensen met ze mee. Bekijk nu onze preview!

Maandag 3 juni 2024 - aflevering 8071

Theo maant Andrew aan om Justin en Leah de waarheid te vertellen, maar hij wil Justin niet kwetsen na alles wat ze samen hebben meegemaakt. Theo besluit daarop het heft in eigen handen te nemen en Justin en Leah in te lichten over Andrews keuze. Bree confronteert Remi met wat ze heeft opgevangen uit zijn gesprek met Mercedes. Een romantische verrassing van Rose voor Mali loopt anders dan verwacht.



Dinsdag 4 juni 2024 - aflevering 8072

Nu Bree weet heeft van de kus tussen Remi en Mercedes besluit ze die laatste op haar plaats te wijzen. Mercedes lijkt echter niet van plan om haar jacht op Remi stop te zetten. Eden is getuige van de confrontatie tussen beide dames en licht Remi in, die meteen ter plaatse snelt om Bree bij te staan. Eden maakt zich intussen zorgen over hun onafgewerkte album wanneer Mercedes haar oproepen negeert. Rose en Mali proberen te achterhalen wie er achter het vandalisme zit. Een opmerking van Xander zet hen op het juiste spoor.



Woensdag 5 juni 2024 - aflevering 8073

Bree slaagt er niet in om Mercedes te overtuigen om deel te nemen aan de laatste opnamesessie. Remi is dankbaar voor haar poging, maar is ondertussen vastberaden om het album af te werken, ook al is het zonder Mercedes. Iedereen is verbaasd wanneer Mercedes dan toch opdaagt. Felicity ontvangt een nieuwe sms met de eis om 10.000 dollar te betalen. Ze denkt na over manieren om het geld bijeen te sprokkelen, maar Tane is terughoudend. Wat als de afperser vervolgens nog meer geld blijft eisen? Cash volgt intussen een mogelijk spoor naar de aanrander. Xander voelt zich verantwoordelijk voor de vernieling in het huis van Mali en gaat op zoek naar een manier om het goed te maken.



Donderdag 6 juni 2024 - aflevering 8074

Felicity en Tane zoeken naarstig naar mogelijkheden om de 10.000 dollar bij elkaar te sprokkelen. Wanneer de situatie hopeloos lijkt te worden, stelt Tane voor om de politie alsnog in te lichten, maar Felicity heeft hier geen oren naar. Remi, Mercedes en Justin denken na over manieren om het album van Lyrik te lanceren. En ze zien het groots. Marilyn en John keren glunderend van trots terug van het huwelijk van Jet. John keert terug naar zijn eigen huis, maar voelt zich schuldig wanneer Irene laat vallen dat ze zijn gezelschap heeft gemist. Alf raadt John aan om open kaart te spelen met Irene.



Vrijdag 7 juni 2024 - aflevering 8075

Wanneer Eden haar het album van Lyrik laat horen, krijgt Felicity een idee om aan het geld voor haar afperser te geraken. Ze gaat langs bij Cash en vraagt hem om het geldbedrag voor haar vrij te maken, zogenaamd om Lyrik te steunen bij de lancering van hun album. Cash ontdekt echter al gauw dat dit een leugen is. Justin bedankt Kirby voor al het werk dat ze van hem heeft overgenomen. Een opmerking over het publiciteitswerk dat Theo op zich moet nemen, schiet bij haar echter in het verkeerde keelgat. Leah probeert de brokken te lijmen, maar ook zij krijgt het deksel op de neus. John blijft een gesprek met Irene uitstellen.



