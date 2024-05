Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Het leven in Summer Bay lijkt zalig. Zon, zee, strand. Wat moet een mens meer hebben? Maar niets is wat het lijkt. De inwoners van het kuststadje hebben allemaal hun eigen zorgen. En het is niet allemaal goud wat blinkt. Daarom leven zoveel mensen met ze mee. Bekijk nu onze preview!

Maandag 20 mei 2024 - aflevering 8061

Remi begrijpt niet waarom Bree zich zo ergert aan Mercedes en probeert haar duidelijk te maken dat ze zich geen zorgen moet maken. Mercedes scoort intussen bij de andere bandleden door drie gratis opnamesessies voor Lyrik vast te kunnen leggen, tot grote ergernis van Bree. Irene wordt stilaan gek van John. Justin, Theo en Leah maken zich zorgen om het obsessieve gedrag van Andrew.



Dinsdag 21 mei 2024 - aflevering 8062

Bree voorziet een uitgebreid ontbijt voor haar en Remi, maar alweer gooit Mercedes roet in het eten door hem te overhalen de opnamestudio in te duiken. Wanneer Bree voorstelt om later op de dag langs te komen wordt ze afgewimpeld, wat haar opnieuw doet twijfelen aan de gevoelens van Remi voor Mercedes. Tegan, de zus van Andrew, komt op bezoek, maar een gespannen Justin wil eerst zeker zijn dat ze geen bedriegster is. De nieuwe CEO van Stunning Organics neemt contact op met Marilyn en nodigt haar uit voor een persconferentie. Ze weigert in eerste instantie om op de uitnodiging in te gaan, tot Alf met een idee op de proppen komt.



Woensdag 22 mei 2024 - aflevering 8063

Op de persconferentie van Stunning Organics onthullen Marilyn, Alf en Kirby de ware aard van het cosmeticabedrijf. John wil Irene bedanken voor haar gastvrijheid en besluit voor haar te koken. Tegan probeert de band aan te halen met Andrew, maar Leah en Justin zijn bang dat ze te snel gaat. Zij is echter vastberaden om een nieuw leven te beginnen met Andrew aan haar zijde. Theo en Kirby krijgen ruzie nadat Theo niet aanwezig was bij de voorbereidingen voor de opnames van Lyrik.



Donderdag 23 mei 2024 - aflevering 8064

Ondanks de spanningen tussen Theo en Kirby en de eeuwige concurrentie tussen Eden en Mercedes, slaagt Lyrik erin om de eerste opnamesessie tot een goed einde te brengen. Iedereen is dolenthousiast over het nummer dat ze hebben opgenomen. Wanneer Kirby, Theo en Eden naar huis zijn, waagt Mercedes haar kans bij Remi. Felicity merkt op dat er Tane iets dwarszit. Ze zoekt toenadering, maar hij lijkt zich niet open te willen stellen.



Vrijdag 24 mei 2024 - aflevering 8065

Hoewel Mali het financieel moeilijk begint te krijgen nu hij op doktersbevel niet meer mag surfen en lesgeven, weigert hij elke hulp van Rose en Mackenzie. Ook contact opnemen met zijn familie ziet Mali niet zitten. Eden wordt overspoeld met vragen van Remi, die compleet in paniek is nadat Mercedes hem gekust heeft. Hoe moet hij dit aan Bree vertellen? Deed hij iets verkeerd ook al kuste hij haar niet terug? Felicity en Cash maken zich zorgen om Tane, die gisteren niet meer naar huis is teruggekeerd.



