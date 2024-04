Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 29 april 2024 - aflevering 8046

De politie lijkt geen vorderingen te maken in de zaak van Andrew. Leah en Justin zijn de wanhoop nabij en vragen zich luidop af of ze het recht in eigen handen moeten nemen. Hoewel Xander afstand nam, daagt Kate opnieuw op in Salt. Mackenzie wordt door Xander op haar plaats gezet wanneer ze zich opnieuw bemoeit. Marilyn worstelt met de vraag van de politie om geen interviews meer te geven over Stunning Organics.



Dinsdag 30 april 2024 - aflevering 8047

Justin is compleet van slag na het lezen van het briefje van Andrew. Hij moet en zal de jongen weg krijgen bij Vita Nova. Leah smeekt hem om de politie haar werk te laten doen en eerst met Cash te overleggen alvorens actie te ondernemen, maar daar heeft Justin geen oren naar. Al gauw wordt duidelijk dat Justin op eigen houtje een reddingspoging zal wagen. Cash haast zich meteen ter plekke, waar Justin intussen gevangen wordt gehouden door de sekteleden, maar Margot weigert hem toegang zonder een huiszoekingsbevel. Cash kan niet anders dan zich terug te trekken. Andrew besluit Justin te helpen. Xander neemt contact op met Kate.



Woensdag 1 mei 2024 - aflevering 8048

Leah geeft Justin op als vermist. Een gewonde Justin probeert intussen te ontsnappen, maar Margot is niet van plan om hem zomaar te laten gaan. Justin smeekt Andrew om de hulpdiensten te bellen. De jongen raapt al zijn moed bij elkaar en belt Leah, die vervolgens Cash op de hoogte brengt. De politie heeft nu genoeg in handen om arrestaties uit te voeren. Justin wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Marilyn wordt overladen met interviewaanvragen na haar laatste bericht op sociale media over Stunning Organics. Ze is vastberadener dan ooit om de CEO ten val te brengen, onwetende van het gevaar dat om de hoek schuilt.



Donderdag 2 mei 2024 - aflevering 8049

De Battle of the Bands-wedstrijd staat voor de deur en de spanning neemt toe bij Lyrik. Bree heeft het gevoel dat Remi enkel nog aandacht heeft voor Mercedes, maar probeert haar twijfels van zich af te zetten zodat hij zich volop kan focussen op de wedstrijd. Eden daarentegen wijst Remi zonder verpinken op het feit dat hij zijn vriendin verwaarloost. De zenuwen slaan toe bij Theo, maar dankzij Justin en Felicity krijgt hij opnieuw zelfvertrouwen. Marilyn hoopt voorgoed verlost te zijn van Stunning Organics, maar het gevaar lijkt nog niet geweken.



Vrijdag 3 mei 2024 - aflevering 8050

Lyrik speelt de pannen van het dak en sleept de publieksprijs in de wacht. Terwijl iedereen feestviert, blijkt Felicity spoorloos te zijn. Tane en Eden beginnen zich zorgen te maken wanneer ze haar telefonisch niet kunnen bereiken. Wanneer ze uiteindelijk opdaagt, zakt Felicity in elkaar. Lyrik trekt zich terug uit de wedstrijd, terwijl Eden en Bree Felicity naar het ziekenhuis brengen. Deed iemand iets in haar drankje? Felicity stort in wanneer het tot haar doordringt dat ze werd aangerand. Tane geeft Eden de schuld voor wat er is gebeurd.



