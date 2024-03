Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 25 maart 2024 - aflevering 8021

Felicity twijfelt aan de oprechtheid van Kahu en vreest dat hij de goedheid van Tane misbruikt. Bij Mackenzie werkt het optimisme van Kahu daarentegen wel aanstekelijk en ze gaat akkoord om samen met hem een businessplan uit te werken. Marilyn lucht haar hart bij Kirby. Samen bedenken ze een plan om Stunning Organics alsnog op de knieën te krijgen. Remi wil Bree niet nog meer belasten en probeert de andere bandleden daarom te overtuigen om te investeren in een album in plaats van een nieuwe tournee uit te werken.



Dinsdag 26 maart 2024 - aflevering 8022

John stelt vol trots zijn rebranding van de surfclub voor aan Mali en vraagt hem om reclame te maken op zijn sociale media, voortbordurend op het recente succes van Mantaray Boards. Een bezorgde Tane gaat op zoek naar Kahu, maar die laatste geniet intussen van een zwoele namiddag met Mackenzie. Wanneer Tane dit te weten komt, vraagt hij zijn neef nogmaals om Mac met rust te laten. Stunning Organics dreigt met juridische stappen tegen Kirby en Marilyn, maar Kirby is niet van plan om zich te laten intimideren. Woensdag 27 maart 2024 - aflevering 8023

Mackenzie gaat er verkeerdelijk van uit dat Mali degene was die Kahu aangemaand heeft om haar met rust te laten en wijst hem publiekelijk terecht. Felicity dringt er intussen bij Mac op aan dat ze vrijaf neemt om te rouwen. Xander plaagt Rose met haar gevoelens voor Mali. Aangemoedigd door Bree besluit Rose dan toch haar kans te wagen. Kirby en Marilyn gaan op zoek naar andere slachtoffers van Stunning Organics om zo hun rechtszaak tegen de cosmeticagigant sterker te maken.

Donderdag 28 maart 2024 - aflevering 8024

Bree regelt een afspraak met een maatschappelijk werker voor Andrew, die nog steeds moeite ondervindt om zich aan te passen aan zijn leven in Summer Bay. Een strandwandeling met Justin en Theo doet hem zichtbaar deugd, maar wanneer de afspraak met de maatschappelijk werker dichterbij komt, slaat Andrew opnieuw dicht en weigert hij het huis te verlaten. Rose schaamt zich na de afwijzing van Mali. Ze zoekt troost bij Xander, die op zijn beurt Bree inschakelt om zijn zus op te vangen. Alf ontdekt de verborgen voorraad van Marilyn. Vrijdag 29 maart 2024 - aflevering 8025

Remi geeft Eden de opdracht om crowdfundingacties voor Lyrik te bedenken waarmee ze geld kunnen inzamelen voor het opnemen van een studioalbum. Hij wordt boos wanneer ze voorstelt om zijn ouders om geld te vragen. Justin polst bij Cash naar de vooruitgang in de zaak van Andrew, maar krijgt slecht nieuws. Leah schakelt de hulp van Roo in om Andrew te helpen met lezen en schrijven.

