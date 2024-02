Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren ht succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de vooruitblik op volgende week.

Maandag 19 februari 2024 - aflevering 7997

Cash breekt zich het hoofd, maar kan zich niet herinneren hoe de verlovingsring rond de vinger van Eden is geraakt. Wanneer zij in de gaten krijgt dat Cash zich niets meer kan herinneren, besluit ze een grap met hem uit te halen en doet ze alsof hij haar ten huwelijk heeft gevraagd. Xander en zijn collega komen in de problemen wanneer enkele criminelen hun ambulance overvallen, op zoek naar drugs. Xander belandt zwaargewond in het ziekenhuis. Rose, die hem het verschrikkelijke nieuws moet brengen dat zijn collega de aanval niet overleefd heeft, is vastberaden om de daders te vinden. Remi wijkt geen seconde van de zijde van Bree.



Dinsdag 20 februari 2024 - aflevering 7998

Wanneer Rose verneemt dat er in het ziekenhuis een patiënt wordt binnengebracht na een vermoedelijke overdosis, wil ze achterhalen of de zaak verband houdt met de aanval op haar broer en zijn collega. Terwijl Rose fanatiek op zoek gaat naar de daders van de aanval, waakt Mali bij Xander. Hij snapt niet waarom Rose niet bij haar broer blijft. De reactie van Cash op haar grap zindert nog na bij Eden. Maar Cash wil het goedmaken en verrast haar met een armband.

Woensdag 21 februari 2024 - aflevering 7999

Justin lijkt zich neer te leggen bij alle mogelijke straffen die hem te wachten staan na zijn geweldpleging. Maar Leah wil dat hij voor zichzelf opkomt en gaat op zoek naar een goede advocaat. John en Marilyn schitteren van trots: Jett is verloofd. Nadat John heeft aangeboden om het huwelijk te betalen, voelt Marilyn de druk om ook iets bij te dragen en gaat ze op zoek naar een manier om snel extra geld in het laatje te brengen. Mali snapt niet dat Rose haar onderzoek belangrijker vindt dan het welzijn van haar broer, terwijl zij er net van overtuigd is dat ze Xander helpt door de daders te vatten. Cash en Rose zetten een valstrik op om de drugsdealer te vatten.



Donderdag 22 februari 2024 - aflevering 8000

Felicity en Tane keren terug van hun huwelijksreis. Felicity is echter nog niet klaar om de wittebroodsweken achter zich te laten. Al gauw gaat het leven weer z'n gewone gangetje en dat zint haar niet. Marilyn heeft een idee om snel extra geld te verdienen: het verkopen van huidverzorgingsproducten. Justin, die inmiddels vreest dat hij een gevangenisstraf zal krijgen, vraagt Ava om terug bij haar moeder te gaan wonen, maar zij weigert. Om Justin enigszins te ontlasten, besluit Theo om het goed te maken met Ava.

Vrijdag 23 februari 2024 - aflevering 8001

Felicity is gerustgesteld wanneer Tane haar duidelijk maakt dat hij geen verwachtingen heeft en gewoon zijn leven met haar wil delen. Marilyn is enthousiast wanneer ze wordt aangenomen als ambassadeur voor de huidverzorgingsproducten van Stunning Organics. Roo daarentegen is sceptisch. Ava en Theo leggen hun ruzie bij, in het belang van Justin. Zij geeft toe dat ze jaloers is op de band die Theo en Justin hebben. Na een gesprek met Leah besluit Ava alsnog terug te keren naar haar moeder, zodat Justin zich kan focussen op zijn proces.



