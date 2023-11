Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 13 november 2023 - aflevering 7927

Bree wacht ongeduldig op nieuws nadat ze Jacob heeft aangegeven bij de politie en een contactverbod heeft aangevraagd. Maar Cash kan haar jammer genoeg niet geruststellen: Jacob pleit onschuldig. Wanneer hij, ondanks het contactverbod, toch contact met haar opneemt, voelt Bree zich verscheurd tussen haar liefde en angst voor hem. Eden roept de hulp in van Cash om de gestolen bruidsjurken terug te vinden. Er hangt duidelijk spanning in de lucht.



Dinsdag 14 november 2023 - aflevering 7928

Ziggy wordt horendol van de verplichte rust die haar werd opgelegd. Met het oog op de uitbreiding van hun gezin gaat ze op zoek naar een tweede auto voor haar en Dean. Die laatste houdt intussen de boot af wat betreft een sponsoring of deelname aan het golftoernooi, tot hij ontdekt dat de hoofdprijs een auto is. Cash en Rose gaan undercover om de dief van de bruidsjurken te vatten. Na een tip van Nikau denkt ook Tane na over een manier om Felicity te eren op hun huwelijk. Woensdag 15 november 2023 - aflevering 7929

Xander en Stacey proberen vrienden te blijven, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Tane wil Felicity verrassen met een trouwlocatie waar ze zich helemaal thuis zal voelen. Justin vraagt Dean als laatste speler voor zijn golfteam. Hoewel hij totaal geen ervaring heeft met golfen, stemt Dean in. Hij wil maar al te graag die auto winnen. De start van het toernooi verloopt in mineur voor het team van John, wanneer hun buggy dienst weigert. Maar John is niet van plan de handdoek zomaar in de ring te gooien.

Donderdag 16 november 2023 - aflevering 7930

Stacey probeert de grenzen van Xander te respecteren, maar de aantrekkingskracht tussen hen blijkt te groot en ze neemt een beslissing. Xander is verheugd wanneer Stacey een monogame relatie met hem een kans wil geven, maar Rose is wantrouwig. Theo heeft intussen door dat Justin de buggy van John gesaboteerd heeft. Hij eist dat hij zich verontschuldigt. Ondertussen komen ook Roo, Marilyn en Alf het bedrog op het spoor.

Vrijdag 17 november 2023 - aflevering 7931

Justin excuseert zich voor zijn onsportief gedrag op het golftoernooi, maar voor Leah zijn woorden alleen niet genoeg. Justin biedt Ziggy vervolgens zijn hulp aan bij het vinden en restaureren van een tweedehandswagen en biedt ook aan om vrijwilligerswerk te doen in het gemeenschapscentrum. Remi probeert de wensen van Bree te respecteren, maar vindt het moeilijk om afstand van haar te nemen. Mackenzie biedt hem een luisterend oor aan. Ziggy wil de lucht klaren tussen haar en Bree.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.