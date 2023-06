Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 5 juni 2023 - aflevering 7814

Chloe en Theo willen zo veel mogelijk tijd samen doorbrengen, maar Theo dreigt hierdoor zijn schoolwerk te verwaarlozen. Irene ergert zich aan Marilyn en de manier waarop ze Tex behandelt. Leah probeert Chloe te stimuleren haar toekomst opnieuw in handen te nemen, maar dat wordt haar niet in dank afgenomen. Felicity waagt een sprong in het diepe en gaat akkoord om bij Tane in te trekken. Nikau heeft het intussen steeds moeilijker met de afwezigheid van Bella.

Dinsdag 6 juni 2023 - aflevering 7815

Nikau slaagt erin om de zwemster in nood te lokaliseren en te reanimeren. John probeert intussen haar zus Naomi te kalmeren. De succesvolle reddingsoperatie doet Nikau twijfelen over al dan niet afreizen naar New York. Chloe is dankbaar voor de hulp van Leah en krijgt stilaan weer zakelijke ambities. Mackenzie probeert zich klaar te stomen voor de rechtszaak.

Woensdag 7 juni 2023 - aflevering 7816

John ontdekt de waarheid over de illegale pokeravonden in Salt en geeft Mackenzie de volle laag. Dean en Ziggy vrezen dat Mackenzie zich sterker voordoet dan ze zich werkelijk voelt. John moedigt Nikau aan om zijn heldenstatus te omarmen en het bedankingsetentje van Naomi te aanvaarden.

Donderdag 8 juni 2023 - aflevering 7817

Het is de dag van de rechtszaak en Mackenzie vreest het ergste. Felicity vindt intussen een briefje van Mac waarin ze haar vraagt om Salt te leiden terwijl zij in de gevangenis zit. Leah trekt een verkeerde conclusie en dat dreigt zware gevolgen te hebben voor Theo. Felicity bedenkt een plan om Salt uit de schulden te krijgen.

Vrijdag 9 juni 2023 - aflevering 7818

Chloe stelt zich vragen bij de aankoop van de fitness door Ari en Mia. Theo krijgt slecht nieuws. Mackenzie staat wantrouwig tegenover de plannen van Felicity, maar een gesprek met Dean doet haar van gedachten veranderen.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!