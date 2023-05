Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 29 mei 2023 - aflevering 7809

Theo is nerveus voor de barbecue bij Chloe thuis aangezien hij bij Nikau niet meteen in de bovenste schuif ligt. Felicity is opgelucht dat ze niet langer aangeklaagd wordt nu Mackenzie de waarheid heeft opgebiecht aan de politie. Cash heeft echter wel nog een hartig woordje klaar voor zijn zus. Tane nodigt Cash uit voor de barbecue bij hen thuis. Dean polst bij Justin naar nieuws over Ziggy.

Dinsdag 30 mei 2023 - aflevering 7810

Ziggy keert terug naar Summer Bay. Mackenzie moedigt haar aan om het goed te maken met Dean en vertelt haar over het vertrek van Logan. Cash kijkt te diep in het glas. Nikau mist Bella. Hij besluit zich te focussen op zijn werk in de hoop dat de tijd zonder haar zo sneller voorbijvliegt. Felicity en Tane ontdekken dat Cash en Rose samen de nacht hebben doorgebracht in haar auto. En ook Irene is het niet ontgaan dat Cash vorige nacht niet naar huis is gekomen.

Woensdag 31 mei 2023 - aflevering 7811

Jasmine krijgt slecht nieuws over de moeder van Robbo. Alf vreest dat Marilyn er niet klaar voor is om tijdens zijn afwezigheid al zijn taken over te nemen. Cash voelt zich schuldig na zijn dronken nacht met Rose en besluit, na enige aanmoediging van Felicity, om Jasmine de waarheid te vertellen. Zijn poging valt echter in het water wanneer Jasmine aankondigt dat ze een tijdje weg gaat om voor de ouders van Robbo te zorgen. Dean en Ziggy bespreken hun toekomst samen. Zal Ziggy aanvaarden dat de River Boys voor altijd een deel zullen uitmaken van zijn leven? Mackenzie krijgt opnieuw slecht nieuws.

Donderdag 1 juni 2023 - aflevering 7812

Xander ontdekt wat er zich heeft afgespeeld tussen Rose en Cash, en doet haar nadenken over het hele gebeuren. Had Cash andere intenties toen hij haar uitnodigde? Irene nodigt Rose en Xander uit voor een etentje en is verrast wanneer Rose haar uitnodiging weigert. Dean gaat op zoek naar een oplossing nu Mackenzie binnen de week het appartement moet verlaten. Marilyn en Irene vinden een extra paar handen om hen te helpen en zijn opgelucht wanneer Alf akkoord gaat om Tex in dienst te nemen.

Vrijdag 2 juni 2023 - aflevering 7813

Tane stelt Felicity voor om definitief bij hem in te trekken nu hij volledig hersteld is. Felicity voelt dat er spanning in de lucht hangt tussen Cash en Rose en polst bij Cash naar de reden. Marilyn wil weten welk vlees ze in de kuip hebben en geeft Tex de ene na de andere opdracht.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

