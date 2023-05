Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 22 mei 2023 - aflevering 7804

Het afscheid van Nikau valt Bella zwaar. Hij probeert haar gerust te stellen. Dean is de opvallende afwezige. Hij en de River Boys nemen ondertussen Nathan onder handen. Zal hij hen meer informatie verschaffen? Tane is aan de beterhand en besluit opnieuw aan het werk te gaan. Het onderzoek naar de moord op PK komt in een stroomversnelling.

Dinsdag 23 mei 2023 - aflevering 7805

De liefde is groot tussen Theo en Chloe. Leah en Justin zijn blij voor het kersverse koppel, maar hebben nood aan qualitytime. Cash arresteert Felicity voor het organiseren van illegale pokeravonden. Tane eist van Mackenzie dat ze de politie de waarheid vertelt. Martha krijgt goed nieuws: ze mag het ziekenhuis verlaten. Woensdag 24 mei 2023 - aflevering 7806

Hoewel ze eigenlijk zelf nog herstellende is en dus zou moeten rusten, probeert Roo bezig te blijven zodat Alf en Martha tijd samen kunnen doorbrengen. Het gaat echter mis wanneer ze enkele zware dozen optilt. Jasmine wijst Logan op zijn onprofessionele gedrag. Donderdag 25 mei 2023 - aflevering 7807

De gebeurtenissen van de vorige avond zorgen voor spanning tussen Leah en Justin. Theo vreest intussen dat Chloe niets meer met hem te maken zal willen hebben. Logan neemt een beslissing over zijn toekomst. Xander heeft een aanvaring met de nieuwe spoedarts. Vrijdag 26 mei 2023 - aflevering 7808

Leah en Justin blijven koppig vasthouden aan hun standpunt. John probeert te bemiddelen tussen het koppel en ook Chloe en Theo bedenken een plan om de twee te verzoenen. Xander vertelt Jasmine over zijn confrontatie met dr. Bolton.