Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 6 februari 2023 - aflevering 7729

Bella biedt Chloe een luisterend oor aan. Mia probeert Tane en Nikau warm te maken voor de huwelijksvoorbereidingen. Roo en Justin bespreken de aankomende rechtszaak tegen Theo. Justin blijft hopen dat Alf de klacht tegen Theo alsnog intrekt. Roo probeert te bemiddelen, maar Alf houdt het been stijf. Ryder krijgt een paniekaanval op het werk. Tane nodigt Felicity uit voor een etentje met zijn familie.

Dinsdag 7 februari 2023 - aflevering 7730

Mackenzie loopt Logan tegen het lijf. Ze mist hem, maar hij weigert Neve op te geven tot ze inziet dat ze aan een posttraumatische stressstoornis lijdt. Dean drijft zijn bezorgdheid voor Mackenziet net iets te ver. Ryder is de woede van Alf beu en neemt zijn intrek in een caravan. Mackenzie stelt Logan voor een ultimatum. Theo is nerveus voor de rechtszaak, maar krijgt steun uit onverwachte hoek. Woensdag 8 februari 2023 - aflevering 7731

Cash en Jasmine zijn verliefder dan ooit. Irene stelt voor dat Cash bij hen intrekt. Maar wanneer Jasmine de vraag stelt aan Cash, krijgt ze niet het antwoord dat ze had verwacht. Mackenzie eist antwoorden van Logan, nadat ze hem en Neve zag kussen. De situatie loopt uit de hand wanneer Neve enkele flarden van het gesprek tussen Mackenzie en Logan opvangt. De woorden van Theo zinderen na bij Alf. Donderdag 9 februari 2023 - aflevering 7732

Felicity probeert te bemiddelen tussen Jasmine en Cash, maar zij weigeren haar te betrekken bij hun strubbeling. Logan is de wanhoop nabij wanneer hij Neve nergens kan vinden. Hij is opgelucht wanneer ze uiteindelijk toch terug opduikt en heeft ingezien dat ze professionele hulp nodig heeft. Een poging van Logan om haar te helpen, draait echter anders uit dan verwacht. Theo en Justin halen opgelucht adem na de verontschuldiging van Alf. Justin waagt een poging om zijn vriendschap met Alf te herstellen. Vrijdag 10 februari 2023 - aflevering 7733

Logan staat voor een dilemma wanneer Neve weigert om zichzelf aan te geven. Mackenzie maakt Neve duidelijk waar het op staat. Theo panikeert wanneer hij ontdekt dat de documenten omtrent zijn taakstraf naar het adres van zijn ouders werden gestuurd. John ontdekt waarom Theo zo bang is van zijn vader. Cash probeert het goed te maken met Jasmine. 'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.